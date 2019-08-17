Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Tuğçe Gürel

Ukrayna'da korkutan otel yangını!

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi canından olurken 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi canından olurken 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'daki bir otelde yangın meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği duyuruldu. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Rıdvan Dilmen'den Recep Niyaz'a övgü
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
Eskişehirspor’a -6 puan silme cezası
Sturridge Trabzonspor'da
Seda Bakan anne oldu
Nzonzi Galatasaray'da
-
Çok Okunanlar
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
2019 burçların tarihleri değişti mi?
2019 burçların tarihleri değişti mi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Rıdvan Dilmen'den Recep Niyaz'a övgü
Rıdvan Dilmen'den Recep Niyaz'a övgü
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
Eskişehirspor’a -6 puan silme cezası
Eskişehirspor’a -6 puan silme cezası
Sturridge Trabzonspor'da
Sturridge Trabzonspor'da
Seda Bakan anne oldu
Seda Bakan anne oldu
Nzonzi Galatasaray'da
Nzonzi Galatasaray'da
Riza Durmisi Fenerbahçe'de mi?
Riza Durmisi Fenerbahçe'de mi?
Burak Yılmaz Lecce yolcusu
Burak Yılmaz Lecce yolcusu
Beşiktaş'ta son dakika Konoplyanka gelişmesi
Beşiktaş'ta son dakika Konoplyanka gelişmesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji