UEFA'dan İstanbul'a İki Büyük Final Müjdesi

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye, son yıllarda spor yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa kupalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yenilenen ve modern statlarla donatılan ülkemiz, bu kez iki büyük UEFA finali için ev sahipliği yapacak.

Çifte Müjde

Geçtiğimiz yıl açıklanan EURO 2032 müjdesinin ardından, şimdi de 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağımız duyuruldu. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın katılımıyla Dublin'de gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu toplantısında, bu önemli kararlar alındı.

2026 Avrupa Ligi Finali İstanbul'da

2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Dolmabahçe'de yapılacak. Bu tarihi stadyum, daha önce de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı.

2027 Konferans Ligi Finali İçin İki Alternatif

2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için ise Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu onay aldı. Eğer bu stadyum inşaatı tamamlanmazsa, final yine Dolmabahçe'de yapılacak.

Dolmabahçe'nin Daha Önceki Ev Sahiplikleri

Dolmabahçe Stadyumu, 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline de ev sahipliği yapmıştı. Bu kez de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için kapılarını açacak.

