Türkiye'nin mart ayı enflasyon verileri sonuçlandı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan rapora göre, enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 oranında artış kaydetti. Bu artış, yıllık enflasyonun da 68,50 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Önceden yapılan tahminlere göre, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu ve manşet enflasyonun yüzde 69,1 olması öngörülüyordu. Ancak, gerçekleşen rakamlar bu tahminlerin altında kaldı.

Üç aylık periyotta enflasyon yüzde 15'e ulaşarak ekonomi çevrelerinde dikkatleri üzerine çekti. Bu rakam, özellikle ekonomik istikrara yönelik kaygıları artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı. Ancak, mevcut veriler, bu hedefin oldukça üzerinde seyrediyor.

TÜFE'deki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti. Bu da enflasyonun istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor.

En az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek artış yüzde 104,07 ile eğitimde gerçekleşti. Bu durum, eğitim masraflarının hızla arttığını gösteriyor.

Ana harcama gruplarına bakıldığında, mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün olurken, en yüksek artış yüzde 13,08 ile eğitimde görüldü.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan mart ayı itibarıyla, 14 temel başlıkta endeksin düştüğü, 8 temel başlıkta ise değişim olmadığı ve 121 temel başlıkta artış olduğu görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki artış da dikkat çekiciydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yıllık yüzde 51,47, aylık yüzde 3,29 oranında artış gösterdi. Bu rakamlar, üretim maliyetlerindeki yüksek artışın ekonomik faaliyetleri nasıl etkilediğini gösteriyor.