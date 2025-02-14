Türkiye'nin Avrupa’ya İhracatı Artışta: Yıla Güçlü Başlangıç!

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen yükselişini sürdürdü. 2024 yılının ilk ayında, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 oranında artarak 10,3 milyar doları aştı.

Ekonomik Belirsizliklere Rağmen Türkiye'nin İhracatı Büyüyor

Son yıllarda küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklar, Türkiye’nin dış ticaretine de riskler getirdi. Ukrayna-Rusya savaşı, enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikaları ve ABD’nin küresel ticaret politikaları, Avrupa’da ekonomik durgunluk risklerini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği ekonomik ve diplomatik ilişkiler, ihracata olumlu yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak 2024’te Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 5,8 artarak 21,16 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatın yüzde 48’i Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi ve bölgeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış göstererek 10,32 milyar dolara yükseldi.

Otomotiv Sektörü Lider Konumda

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatta, sektörler bazında en büyük payı otomotiv endüstrisi aldı. Ocak ayında otomotiv ihracatı 2,6 milyar dolara ulaştı. Bunu sırasıyla 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 752,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Demir ve demir dışı metaller ihracatı 676,1 milyon dolara, çelik sektörü ise 591,8 milyon dolara ulaşarak Avrupa pazarında önemli bir pay elde etti.

Almanya, Türkiye'nin En Büyük Pazarı Olmayı Sürdürüyor

Türkiye’nin ihracatında Avrupa ülkeleri içerisinde en büyük payı Almanya aldı. Ocak ayında Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Almanya’yı 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 910,5 milyon dolarla İtalya, 795,7 milyon dolarla Fransa ve 774 milyon dolarla İspanya takip etti.

Avrupa’nın önde gelen sanayi ülkelerine yapılan ihracattaki artış, Türkiye’nin üretim gücünü ve ticaret kapasitesini göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul İhracatta Zirvede

Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatında illere göre yapılan değerlendirmede İstanbul, lider konumda bulunuyor. Ocak ayında İstanbul'dan Avrupa ülkelerine 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul’un ardından, Kocaeli 1,4 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Bursa 948,8 milyon dolarla üçüncü olurken, İzmir 625,1 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. Diğer önemli ihracat şehirleri arasında Ankara (419,2 milyon dolar) ve Sakarya (385,7 milyon dolar) bulunuyor.

Türkiye’nin Avrupa İhracatı İçin Gelecek Beklentileri

Ekonomistlere göre, Avrupa’nın ekonomik toparlanma sürecine bağlı olarak Türkiye’nin ihracat performansı yıl boyunca dalgalanmalar gösterebilir. Ancak, Türkiye’nin ihracat stratejileri ve Avrupa ile güçlü ticari ilişkileri, büyümenin devam etmesine olanak sağlayabilir.

Uzmanlar, otomotiv ve kimya gibi sektörlerin Avrupa pazarında güçlü konumlarını sürdüreceğini ve Türkiye’nin üretim kapasitesini artırarak küresel tedarik zincirinde daha önemli bir rol oynayacağını öngörüyor.

Sonuç

Türkiye, Avrupa’daki ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracatta güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Avrupa pazarındaki payını korumayı başaran Türkiye, 2024 yılında da ihracat büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

