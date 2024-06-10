S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, CNBC-e'ye verdiği özel röportajda Türkiye ekonomisine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Gill, Türkiye'de tek haneli enflasyonun 2027'ye kadar mümkün olmadığını ve enflasyonun yavaş ve karmaşık bir düşüş süreci yaşayacağını belirtti.

Gill, Türkiye'nin 2023 yılı ortalama enflasyon oranının %57 olacağını, gelecek yıl ise %28'e düşeceğini tahmin ediyor. Ancak, tek haneli enflasyona ulaşmanın 2027'ye kadar mümkün olmayacağını ifade etti. Gill'e göre, enflasyonun bu şekilde yüksek kalmasının nedenlerinden biri, Türkiye'nin ekonomisindeki yapısal problemler ve küresel ekonomik koşullar.

Dolar/TL Yıl Sonu Beklentisi ve Rezervler

Dolar/TL yıl sonu beklentisini 32,5 olarak açıklayan Gill, bu öngörüsünü turizm sezonundaki güçlü döviz girişlerine ve Merkez Bankası'nın dolar alımlarına dayandırdı. Ancak yıl sonunda döviz çıkışlarının artabileceğine de dikkat çekti. Gill, bu durumun Türkiye'nin finansal istikrarı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Gill, Türkiye'nin rezerv birikiminde olumlu bir trend gözlemlediklerini, ancak Türkiye'nin kısa vadeli dış borçlarının brüt rezervleri karşılamadığını ve daha fazla rezerv birikiminin gerektiğini vurguladı. Bu, Türkiye'nin dış borçlarının ödenmesinde zorluk yaşamaması için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Faiz Politikası ve Yabancı Yatırımlar

Gill, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırarak enflasyonu düşürmeye çalıştığını ve bunun olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ancak, 2024'te faiz indiriminin olası görünmediğini ve enflasyonda ciddi bir düşüş olmadığı sürece faiz politikasında değişiklik beklemediğini ifade etti. Bu durum, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinin uzun vadeli ve zorlu olacağını gösteriyor.

Türkiye'nin yerel piyasalarına yabancı ilgisinin arttığını söyleyen Gill, şirket tahvili piyasasında aşağı yönlü faiz eğrisinin şirketlere daha uzun vadeli ve düşük faizli borçlanma fırsatı sunduğunu belirtti. Ancak, 2025'te yabancı sermayenin Türkiye'den hızla çıkabileceğini ve kalıcı doğrudan yatırımların önemini vurguladı. Gill, yabancı sermayenin sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Gri Liste ve Doğrudan Yatırımlar

Gill, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının doğrudan yatırımları artırabileceğini belirtti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkat ettiğini ve enflasyonun düşmesiyle daha fazla doğrudan yabancı yatırım görebileceğimizi söyledi. Türkiye'nin gri listeden çıkması, ülkenin uluslararası finansal piyasalarla olan ilişkilerini güçlendirebilir ve yatırımcı güvenini artırabilir.

Sonuç olarak, S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken, enflasyonla mücadelenin zorluklarına ve döviz kuru beklentilerine dikkat çekti. Gill, Türkiye'nin tek haneli enflasyona ulaşmasının 2027'ye kadar mümkün olmadığını ve bu süreçte ekonomide yapısal reformların gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, döviz rezervlerinin artırılması ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin korunması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin gri listeden çıkmasının doğrudan yatırımları artırabileceğini ve ekonomiye olumlu etkiler yapabileceğini ifade etti.