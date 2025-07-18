Türkiye’de 17 Temmuz’da toplam 1 milyon 159 bin 978 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün elektrik tüketimi 1 milyon 147 bin 581 megavatsaatte kaldı. Böylece ülke, günlük bazda üretim fazlası verdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 104 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah saat 07.00’de 37 bin 184 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada

Dünkü elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında doğal gaz santralleri yüzde 30,2 ile ilk sırada yer aldı. İthal kömür santralleri yüzde 20,8 ile ikinci sırada bulunurken, barajlı hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 15 oldu.

Bu üretim yapısıyla Türkiye, elektrik ihtiyacını hem iç piyasada karşıladı hem de dışa satış yaptı.

Elektrik ihracatı ithalatı katladı

Türkiye dün toplamda 14 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı. Buna karşılık 2 bin 364 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi. Net ihracat rakamı 12 bin 389 megavatsaat oldu.

Yaz aylarında artan elektrik talebine rağmen üretimdeki istikrar, arz güvenliği açısından olumlu sinyaller veriyor.