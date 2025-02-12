Türkiye, Türkmen Gazı ile Enerji Koridorunu Güçlendiriyor!

Türkiye, enerji arz güvenliğini artırmak ve doğal gaz ticaretinde kilit bir aktör haline gelmek için Türkmenistan ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Türkiye, Enerji Ticaretinde Yeni Bir Adım Atıyor

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkmen gazının Türkiye için stratejik bir hamle olduğunu belirtti. Bu gelişmenin, Türk dünyasında enerji entegrasyonunu güçlendireceğini ve Türkiye’yi Avrupa’ya alternatif bir enerji koridoru haline getireceğini vurguladı.

Türkmen gazının Türkiye’ye ulaştırılması için swap yöntemiyle İran üzerinden ya da uzun vadede Trans-Hazar boru hattı gibi seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Akyener, gaz miktarının başlangıçta küçük olsa da gelecekte daha büyük hacimlere ulaşabileceğini ifade etti.

Akyener, "Türkiye bu gazı doğrudan batıya taşımak zorunda değil. Doğu bölgelerimizde kullanarak da enerji güvenliğimizi artırabiliriz. Önemli olan, sistemimize entegre edilmesi." dedi.

Türkiye’nin Gaz Merkezi Olma Hedefi Güçleniyor

Türkmen gazının Türkiye’nin enerji piyasasına etkilerine değinen Akyener, bu anlaşmanın Türkiye’nin enerji stratejisini destekleyen bir hamle olduğunu belirtti. Türkiye’nin enerji ticaretinde güçlü bir merkez olma hedefine adım adım yaklaştığını ifade eden Akyener, "Bu ticaret başladıktan sonra yeni yatırım imkanları ve daha büyük hacimlerde gaz ticareti için önemli bir zemin oluşacaktır." dedi.

Akyener, Türkiye’nin Balkan ülkelerine gaz sevkiyatında aktif rol aldığını hatırlatarak, "Başlangıçta 2 milyar metreküp küçük bir rakam gibi görünse de bu, gelecekte 100 milyar metreküplük bir enerji koridorunun ilk adımı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan’ın Gaz İhracatı Hedefi Büyüyor

Türkmenistan, 1990’lardan bu yana Türkiye’ye gaz tedarik etme planları yapıyordu. Ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilemeyen bu projeler, yıllar sonra gerçek oluyor. Türkmenistan, yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz üretimine sahip ve bu miktarın 40 milyar metreküpünü Çin, İran ve Rusya’ya ihraç ediyor.

Türkiye, devreye aldığı boru hatları ve LNG terminalleriyle enerji çeşitliliğini artırarak, sadece gaz ithal eden bir ülke olmaktan çıktı. Karadeniz’de keşfedilen gaz rezervlerinin de katkısıyla, Avrupa’ya gaz ihraç eden bir ülke konumuna gelerek enerjide bağımsızlığını güçlendirdi.

Akyener, uygun yatırım ortamları sağlanırsa Türkmenistan’ın 2050’ye kadar 65 milyar metreküplük gaz ihracatı yapabileceğini belirtti. Avrupa ve ABD’nin bu süreci desteklemesi halinde, Türkiye’nin enerji ticaretinde daha büyük bir rol üstleneceğini ifade etti.

Bu anlaşma, Türkiye’nin enerji stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Türkiye, Türkmen gazını sisteme entegre ederek hem iç tüketimde kaynak çeşitliliğini artıracak hem de Avrupa’ya alternatif bir gaz rotası oluşturacak.