Ekonomik Görünüm ve 2024 Dolar Tahminleri

HSBC, Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili yayımladığı raporda, ekonomik görünümdeki iyileşmelere rağmen bazı zorlukların devam ettiğini belirtti. HSBC, 2024 yılı sonunda doların 36.00 TL olacağını öngörüyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) bu yıl için faiz indirimi beklemiyor.

Ekonomik Görünümdeki İyileşmeler ve Ortodoks Politikalar

HSBC, Türkiye’nin ekonomik görünümünün, başkanlık seçimlerinden bu yana uygulanan ortodoks politikalar sayesinde olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Kredi büyümesinin yavaşlaması, cari açığın daralması ve enflasyonun haziran ayında düşmesi gibi olumlu gelişmeler kaydedildi. Ayrıca, politika faizinin eylül ayında yıllık bazda pozitif olması bekleniyor.

Dolarizasyon ve Yatırımlar

Bu politika değişiklikleri, Türkiye’deki dolarizasyonun azalmasına ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarının artmasına neden oldu. Net merkez bankası rezervlerinde güçlü artışlar yaşanırken, enflasyonun hala yüzde 70'in üzerinde seyretmesi ve beklenenden daha yavaş düşme olasılığı HSBC'nin dikkat çektiği konular arasında yer alıyor. HSBC, 2024 yılında faiz indirimi beklemiyor ve yıl sonu dolar tahminini 36.00 olarak açıkladı.

Maliye Politikası ve Siyasi Ortam

Maliye politikası ve siyasi ortam da ekonomik görünüm üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Bu yıl daha yüksek bir bütçe açığı öngörülürken, 2025 yılında depremle ilgili yeniden inşa harcamalarının azalmasıyla önemli bir mali konsolidasyon bekleniyor. 2028'deki genel ve başkanlık seçimleri, hükümetin anayasa değişikliklerini zorlaması durumunda siyasi belirsizliği artırabilir.

Enflasyon ve TÜFE Tahminleri

Haziran ayında TÜFE beklenenden daha düşük geldi ve hem manşet hem de çekirdek enflasyonun aylık fiyat artışı yavaşladı. 2024 sonu ve 2025 sonu için TÜFE tahminleri sırasıyla yüzde 48'den yüzde 44.6'ya ve yüzde 29'dan yüzde 27.7'ye güncellendi. Merkez Bankasının politika faizinin yıl boyunca değişmeden kalması beklenirken, yüksek enflasyon beklentileri ve kötüleşen fiyatlama davranışları nedeniyle dördüncü çeyrekte faiz indirimlerinin erken olacağı düşünülüyor.

İthalat ve Büyüme Tahminleri

Hükümet kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk beş ayında altın ithalatı yıllık bazda yüzde 54 azaldı. Enerji ve altın hariç çekirdek ithalat ise daha dirençli kaldı. HSBC'nin Türkiye için 2024 büyüme tahmini ise yüzde 3,8 olarak açıklandı.