Türkiye'nin Çelik Üretiminde Güçlü Artış Devam Ediyor

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayıs ayında geçen yıla göre %11,6 artarak 3,2 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, yılın ilk beş ayında üretim %19,8 artışla 15,5 milyon tona ulaştı. Ancak, nihai mamul tüketimi %16,2 azalış gösterdi ve 3,4 milyon tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde ise tüketim %2,1 düşüşle 16,1 milyon ton oldu.

Çelik ürünleri ihracatı miktar bazında mayısta %45,9 artarak 1,1 milyon tona, değer bazında ise %24,8 artarak 850,9 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk beş ayında ihracat miktarı %48,6 artarak 5,4 milyon tona, değer olarak ise %26,2 artarak 4 milyar dolara çıktı. İthalat ise mayısta miktar bazında %29,1 azalışla 1,5 milyon tona, değer bazında ise %29,8 düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi. Ocak-mayıs döneminde ithalat miktarı %12,1 azalışla 7,1 milyon tona, değer olarak ise %17,5 düşüşle 5,6 milyar dolara indi.

Geçen yılın aynı döneminde %46,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %71'e yükseldi.

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye'nin mayıs ayında ham çelik üretiminde dünya sıralamasında 8. sırada yer aldığını belirtti. Yayan ayrıca, Avrupa Birliği'ne yönelik çelik ihracatının yılın ilk beş ayında %113 artarak 1,9 milyon tona ulaştığını, ancak AB'nin koruma önlemlerini uzatma kararı almasının sektör üzerinde olumsuz etki yapabileceğini vurguladı.

Yayan, Türkiye'nin çelik üretim ve ihracatındaki artışın devamı için Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen çelik ithalatının sınırlanması, dahilde işleme rejiminin gözden geçirilmesi ve enerji gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.