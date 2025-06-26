TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyarbakır’da kamu işçilerinin zam taleplerine ilişkin konuştu. Hükümetin teklifini yetersiz bulan Atalay, “Bu talep karşılanmazsa grev kaçınılmaz olacak” diyerek net bir mesaj verdi.

Atalay, Karayolları ve DSİ çalışanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, sendikaların 6 aydır süren görüşmelere rağmen karşılık alamadığını belirtti. “Eylem, miting sevdamız yok ama artık başka kapı kalmadı” dedi.

600 bin kamu işçisi sahada

Atalay, “Bugün Türkiye genelinde 600 bin işçi eylemde. Haftaya üç ayrı eylem takvimimiz başlıyor” diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti. Grev kararlarının 15 Temmuz’dan sonra uygulanacağını da ekledi.

“İnsan gibi yaşamak, evimize huzurla dönmek istiyoruz. Taleplerimiz karşılanmazsa sendikalar Karayolları, Demiryolları ve DSİ’de grev kararı alacak.”

“İzmir’de işçiye yönelik algı operasyonu yapılıyor”

Ergün Atalay, İzmir’de sendikaların hedef haline getirildiğini söyledi. Belediye çalışanlarının brüt maaşları üzerinden haksız şekilde itibarsızlaştırıldığını belirten Atalay, “Bir yıl önce imzalanan sözleşmeler bugün sorgulanıyor. 1500 kişi işten çıkarılmak isteniyor” dedi.

“Asıl gerçek, asgari ücretin bir tık üstü”

Kamuoyunda dile getirilen yüksek maaş iddialarına da yanıt veren Atalay, “İşçilerin eline geçen para, söylendiği gibi değil. Asgari ücretin biraz üstünde. Gerçekler çarpıtılıyor” ifadelerini kullandı.