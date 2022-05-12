Türk Hentbol'unu Zirveye Mercedes-Benz Taşıyacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar'ın resmi ulaşım sponsoru Mercedes-Benz oldu. Yaplan imza töreninden sonra Mercedes-Benz Türkiye Kadın ve erkek Milli Hentbol Takımı oyunculara için özel olarak tasarlanan Tourismo 16 RHD, otobüs federasyon başkanı Uğur Kılıç'a teslim edildi.

TOURİSMO 16 RHD OTOBÜS HİBE EDİLDİ

Türkiye Hentbol Federasyonu ardı ardına imzaladığı sponsorluk anlaşmaları ile yeni sezona güçlü olarak giriyor. Hetbol topu sponsorluk anlaşmasından sonra ulaşım sponsorluğu için Mercedek -Benz ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, milli sporcuların konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Tourismo 16 RHD'yi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve milli takım oyuncularına teslim etti.

HENTBOLU ZİRVEYE TAŞIMAK İÇİN GELDİK

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Uzun yıllardır sporun farklı branşlarına destek veren Mercedes-Benz Türk ailesinin, Türk hetboluna da destek vermesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yönetim olarak, Türk hetbolunu Avrupa ve dünyada zirveye taşımak hedefiyle göreve geldik. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız yeni sponsorluklarımızın yanında bugün duyurduğumuz ulaşım sponsorluğu anlaşmasıyla bu yolda sağlam adımlarla ilerliyor ve güç kazanıyoruz. Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan Mercedes-Benz Türk ile işbirliğimizin uzun yıllar boyunca büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza sunulan bu çok değerli katkıdan ötürü Mercedes_Benz Türk ailesine ve kendisi de bir hentbolucu olan mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'e teşekkür ediyoruz. Bu sponsorluk anlaşmasının hetbolumuz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

KURUMSAL FAYDA PROGRAMLARI

"Uzun yıllar profesyonel olarak hetbol oynaması sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsorluğunun gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ise sözlerine şöyle devam etti:" Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye'nin ekonomisi ve istihdamına sağladığımız katkıların yanı sıra yürüttüğümüz kurumsal sosyal fayda programlarımızla da ülkemize değer katıyoruz. Bu doğrultuda uzun yılardır çeşitli spor branşlarında yaptığımız sponsorluklarla ülkemiz sporuna ve sporcilarına destek olduk."

DAHA KONFORLU SEYAHAT

"Bugün imzasını attığımız Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsorluğu ile bu desteklerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız otobüsümüz ile Kadın ve Erkek Milli Hentbol Takımı oyuncularımızın daha güvenli ve konforlu bur şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız."

HENTBOLCU BİR GENEL MÜDÜR

Hentbol branşında gün geçtikçe gelişen Türkiye'nin hem Kadın ve hem de Erkek Milli Takımı ile gelecekte bir çok zaferler kazanacağına inanıyorum. Yeni aracımızın Türkiye Hetbol Federasyonu ile Türkiye Kadın ve Erkek Milli Hentbol Takımlarımıza hayırlı olmasını ve önümüzdeki maçlarda şans getirmesini temenni ediyorum." Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefi ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Mercedes_Benz Türk, spora olan desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek. Kendisininde gençlik yıllarında Hentbol sporu ile uğraştığını ve Hentbol karşılaşmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Genel Müdür Süer "Türk sporunun en ileri noktalara gelmesini yürekten temenni ettiğini" söyledi.