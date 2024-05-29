Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisiyle 1 milyar euroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. 7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan bu anlaşma, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) sunduğu 600 milyon euroluk ilk zarar tazmin garantisi altında yapıldı. Bu kredi, Türkiye’nin karbon azaltma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla sağlanmış olup, Türk Eximbank’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük borçlanma işlemi olarak dikkat çekiyor.

Toplam 1 milyar euro tutarındaki "Türkiye Yeşil İhracat Projesi" kapsamında sağlanan krediye Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, BNP Paribas ve ING Bank gibi uluslararası finans kuruluşları katılım sağladı. Bu anlaşma, aynı zamanda IBRD'nin ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen ilk garanti işlemi olma özelliğini taşıyor. 10 yıl vadeli olan bu kredi, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşüm projelerine finansman sağlamanın yanı sıra, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası, dünya genelinde düşük karbonlu bir geleceğe geçişi desteklemenin yanı sıra, bu girişimlerin hem firmaların hem de ülkenin rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır” ifadelerini kullandı. Lopez, düşük karbon ekonomisine geçişin dünya genelinde önemli bir hedef olduğunu ve bu tür anlaşmaların ülkelerin rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise, anlaşmayla ilgili olarak, “IBRD garantisiyle sağladığımız 1 milyar euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynak sayesinde Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum çabalarına katkıda bulunarak, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşümlerini ve uygun maliyetli uzun vadeli finansman yoluyla yeşil ihracatı desteklemekten memnuniyet duyacağız” dedi. Güney, bu kredinin, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıracağını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kredi anlaşması, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine katkıda bulunmanın ötesinde, Türk ihracatçılarının rekabet gücünü artıracak projelere de destek olacak. Bu kapsamda, sağlanan finansman, ihracatçı firmaların çevresel ve sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak projelerde kullanılacak.

Türk Eximbank, bu anlaşma ile ihracatçılara sağladığı destekleri artırmayı ve Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu tür finansman anlaşmaları, Türkiye’nin yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu kredi anlaşması, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası finansman olanaklarını çeşitlendirme ve artırma stratejisinin de bir parçası. Türkiye, bu tür anlaşmalarla hem ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir kılmayı hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol oynamayı amaçlıyor.

Türk Eximbank’ın bu büyük kredi anlaşması, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İhracatçılara sağlanan bu finansman desteği, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak ve ülkenin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak.