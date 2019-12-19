Trabzonspor'a ikinci yarı yetti: 4-1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Altay'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan bordo mavili ekip, evinde de sürprize izin vermedi ve 4-1 skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. İkinci yarıda ise Trabzonspor, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. 50. dakikada Avdijaj'ın geliştirdiği atakta kaleciden seken topu Sturridge tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada Yusuf Sarı'nın ortasında topa dokunan Ekuban, takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin 64. dakikasında Ekuban aşırttı, Sturridge topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

70. dakikada sahneye Fernandes çıktı. Yusuf'un kullandığı kornerde kafayı vuran Fernandes, takımını 4-0 öne geçirdi.

83'te Altay ceza sahası içinde kullandığı en direk serbest vuruş organizasyonunda Paixao ile golü buldu ve farkı 3'e indirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Altay karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.