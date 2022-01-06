20 th Cemtury Studios'dan çıkan "The King's Man: Başlangıç" filmi, Mathhew Vaugn'ın önceki iki filmi olan Kignsman: Gizli Servis" ve Kingsman: Altın Çember" filmlerinin ön bülümü niteliğinde çekildi.

NEFES KESEN BİR AKSİYON

The King's Man; Başlangıç ilk bağımsız istihbarat teşkilatının temellirin, tarihin en zalim ve en kötü suç dehalarının, milyonları katletmek üzere toplanması ve bir adamın onları durdurmak için zamanla yarışması hikayesi üzerinden anlatılıyor.

İDDİALI BİR YAPIM KADROSU

Son derece konmpilike bir ekiple çekilen film Yönetmen Matthew Vaughn, beyaz perdeye uyarlamak için çarpıcı bir film ekibini bir araya getirdi. Görüntü yönetmeni Ben Davis (Dumbo; "Captain Marvel") yapım tasarımcısı Darren Gilford (Star Wars: Güz Uyanıyor; "Kingsmban; Alkın Çember") kostüm tasarımcısı Michele Clapton (Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz," "Captain Thrones") film editörleri Jason Ballantine (, Mad Max :Furry Road") ve Rob Hall (Son Darbe,) Bobby") filmin bestecileri MatthewMargeson ("Rocketman; " Kingsman; Alkın Çember") ve Dominic Lewis (Tavsan Peter, "Goosemubps 2") ve VFW supervizörü Angus Bickerton ("Kingsman: ALtın Çemser, " Monuments Men").

İLK GİZLİ SERVİS

"The King's Man ABD'de vizyona 22 Aralık'da girdi. 2014'de Kingsman:Gizli Servis" filmi, Harry Hart'ı dünyayla tanıştırdı, güler yüzlü Centilmen casus ve Garry "Eggsy" UnWin, baba figürüne muhtaç, sınırın yanlış tarafında bulunan bir çocuk yardakçılarının yanında, ikili, kötü teknoloji milyarderi Richmond Valentine'yi alt ediyor. Son derece geniş bütçeli ve aksiyon dolu filmde birinci dünya savaşının bütün siyasi temaları bir senaryoda birleştirilmiş.

SAVAŞIN KARANLIK YÜZÜ

Savaşın öncesinde Avrupada esen siyasi fırtınaları bir karakterin öncülüğünde tahlil eden ve çözüme kavuşturan filmin kahramanı aynı zamanda çok özel bir istihbarat örgütününde kuruluşuna öncülük ediyor. Başrollerini Ralph Fiennes, Gemma Arternon, Harris Dickenson, Colin firht'in paylaştığı film oldukça iddialı bir şekilde Türk seyircisiyle buluşuyor.