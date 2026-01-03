Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının IMEI Kaydı: 2026 Durumu ve Kullanım Süreleri

1 Ocak 2026 tarihi, yurt dışından getirilen cep telefonları için kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da birçok kullanıcı "IMEI kaydı sıfırlandı mı?" ve "Yurt dışı cep telefonum ne zaman açılacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan 120 günlük yasal kullanım süresi, yılın değişmesiyle birlikte teorik olarak sıfırlanması gerekirken, bazı kullanıcıların cihazlarının şebeke bağlantısının sağlanamaması kafa karışıklığına yol açtı. Bu bağlamda, IMEI kaydının neden sıfırlanmadığı ve ne zaman sıfırlanacağı gibi konular merak ediliyor.

IMEI Kaydı ve Kullanım Süresi

Her yıl 1 Ocak'ta, yurt dışı telefonların IMEI kayıtları sıfırlanarak kullanıcıların cihaz kullanım hakları yenilenmektedir. Ancak, bu durumun otomatik olarak gerçekleşmesi, cihazların saat tam 00:01'de aktif hale geleceği anlamına gelmemektedir. BTK ve GSM operatörleri arasındaki veri akışı, milyonlarca cihazın durumunu güncellediği için aktivasyon işlemleri genellikle 1 Ocak ile 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmektedir. 2025 yılı içinde 120 günlük süresini doldurmuş bir IMEI, 2026 yılında yeniden 120 günlük kullanım hakkı kazanır.

Kayıt Zorunluluğu ve Ücretlendirme

Yurt dışından satın alınan cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması zorunludur. BTK tarafından belirlenen 120 günlük kullanım hakkı, takvim yılı içerisinde geçerlidir; bu nedenle yılın başında IMEI kullanım hakları sıfırlanır ve telefonlar tekrar kullanılabilir hale gelir. Ancak, 2025 yılının ilk gününden itibaren birçok kullanıcı, yurt dışı telefonlarının IMEI kaydının sıfırlanmaması nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. Bu durum, her kullanıcı için farklı bir zaman diliminde ilerlemektedir.

2026 IMEI Kayıt Ücreti

Yurt dışı cep telefonlarının Türkiye'de kalıcı olarak kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemi sırasında belirlenen harç bedelinin ödenmesi şarttır. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda IMEI kayıt ücreti 54.258 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, yurt dışı cihaz kullanım maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Yurt dışı cep telefonlarıyla ilgili bu yıl yaşanan sorunlar, kullanıcıların cihazlarının durumunu takip etme ihtiyaçlarını artırmıştır. 1 Ocak'ta yaşanan sıkıntılar, pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada dile getirilirken, IMEI kayıt sürecinin ne zaman sıfırlanacağına dair merak da artmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, süreçlerin tamamlanması için belirli bir zaman dilimi gereklidir ve kullanıcıların sabırlı olmaları gerektiği ifade edilmektedir.