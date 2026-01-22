Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı

Philips, kahve deneyimini yenilikçi bir şekilde yeniden tanımlayan yeni ürünü Café Aromis'i İstanbul'da düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. Etkinlikte, markanın kahve alanındaki uzmanlığı ve Café Aromis'in sunduğu kişiselleştirilmiş deneyim ön plana çıktı. Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, etkinliğin marka elçisi olarak katılarak, kahve ritüelleri ve "kendi mükemmelini bulma" anlayışını davetlilerle paylaştı.

Kahve Ritüelleri ve Kişisel Deneyimler

Onan, günlük hayatında kahvenin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Philips Café Aromis'ten aldığı ilhamla tasarladığı kahve kupasını davetlilere hediye eden Onan, kahvenin kendisi için bir ritüel haline geldiğini ifade etti. "Hayatımda denge benim için çok önemli. Gün içinde kendime ait küçük anlar yaratmaya çalışıyorum ve kahve bu anların vazgeçilmez bir parçası," dedi. Bu söylem, kahvenin sadece bir içecek olmanın ötesinde, bireylerin yaşamında nasıl bir anlam taşıdığını gözler önüne serdi.

Philips Café Aromis ile Yeni Bir Deneyim

Philips'in yapay zeka destekli barista asistanı ile evde kahve deneyimini zenginleştirdiğini belirten Onan, "Philips Café Aromis ile bu ritüel, zamanla bana uyum sağlayan, beni anlayan bir deneyime dönüşüyor," ifadelerini kullandı. Onan, bazen güçlü bir espresso ile güne başlamak, bazen de daha yumuşak bir kahve ile durup nefes almak istediğini vurguladı. Philips'in sunduğu barista asistanı sayesinde evdeki kahve deneyiminin çok daha keyifli ve kaliteli hale geldiğini belirtti.

Etkinlik, katılımcılara Philips'in kahve alanındaki yenilikçi yaklaşımını tanıtmanın yanı sıra, Arzum Onan'ın kişisel hikayesiyle de anlam kazandı. Onan'ın kahveye dair düşünceleri, kahve tutkunları için ilham verici bir bakış açısı sundu. Philips Café Aromis, modern yaşamın getirdiği hızla birlikte bireylerin kahve deneyimlerini daha da özelleştirmeyi hedefliyor. Bu yeni ürün, hem kahve severler hem de yeni deneyimler arayanlar için önemli bir seçenek sunuyor.