TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'nin teknoloji alanındaki en büyük etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2026'nın başvuruları başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek olan TEKNOFEST, genç girişimcilerin, öğrencilerin ve uluslararası katılımcıların yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunacak.

Yarışmalara Katılım Süreci

TEKNOFEST 2026'da yer almak isteyenler için başvuru süreci başlamış durumda. Katılımcılar, 20 Şubat 2026 tarihine kadar www.teknofest.org adresi üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Etkinlik, teknoloji alanında yenilikçi projelerin teşvik edilmesi amacıyla geniş bir yelpazede düzenlenecek olup, ilkokul öğrencilerinden lisansüstü öğrencilere kadar farklı yaş gruplarındaki bireylere hitap edecek.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

TEKNOFEST 2026'da toplamda 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalar, katılımcıların farklı alanlarda yeteneklerini sergilemelerine olanak tanırken, toplamda 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL'yi aşan maddi destek sağlanacak. Bu ödüller, katılımcıların projelerini daha ileri bir seviyeye taşıma ve girişimcilik hayallerini gerçekleştirme konusunda önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

TEKNOFEST 2026, inovasyon ve teknoloji alanında Türkiye'nin potansiyelini sergilemek için büyük bir fırsat sunarken, katılımcılar için de heyecan verici bir deneyim vaat ediyor. Yarışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için 20 Şubat 2026 tarihine kadar teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

