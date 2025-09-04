Dolar
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor

Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
Kullanıcı Güvenliğini Artırmak İçin Alınan Yeni Önlemler

Oyun ve sosyal etkileşim platformu Roblox, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla önemli yeni uygulamalar duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı sonuna kadar tüm kullanıcıların platformdan faydalanabilmesi için zorunlu olarak yaş doğrulamasından geçmesi gerekecek. Bu adım, özellikle genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve platformda daha kontrollü bir deneyim sunmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaş Doğrulaması ve Güvenlik Güncellemeleri

Yeni düzenlemeler çerçevesinde, reşit olmayan kullanıcıların oyun içinde yetişkinlerle sohbet etmeleri yasaklanacak. Ayrıca, telefon numarası doğrulaması da zorunlu hale getirilecek. Şirket, 2024 yılından bu yana 100'den fazla güvenlik güncellemesi uygulandığını belirterek, platformun güvenliğini artırmaya yönelik sürekli bir çaba içinde olduğunu vurguladı.

Geliştirilen Ek Güvenlik Önlemleri

Roblox'un alacağı yeni önlemler arasında, sohbet ve ses filtrelerinin güçlendirilmesi, kişisel bilgilerin paylaşımının engellenmesi ve içeriklerin yaş gruplarına göre ayrıştırılması gibi maddeler öne çıkıyor. Ayrıca, derecelendirilmemiş içeriklerin erişime kapatılması ve uluslararası standartlara uygun yaş sınırlamaları için International Age Rating Coalition (IARC) ile iş birliği yapılması planlanıyor. Bu önlemler, platformda kullanıcıların daha güvenli bir iletişim ve içerik paylaşım deneyimi yaşamalarını hedefliyor.

Roblox'un Gelecek Vizyonu

Roblox, bu yeni güvenlik önlemleri ile kullanıcıların platformda daha güvenli bir ortamda etkileşimde bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Şirket, genç kullanıcıların oyun deneyimlerini korumak ve olası tehlikeleri en aza indirmek için sürekli olarak gelişen bir strateji izlemekte. Kullanıcıların güvenliği, platformun uzun vadeli başarısının temel taşlarından biri olarak görülüyor.

