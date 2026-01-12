Dolar
Musk, X'e Yönelik Tepkilere "Sansür Bahanesi" Dedi

ABD merkezli sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformun yapay zeka sohbet botu Grok'a yönelik artan eleştirileri sansür uygulamak için bir "bahane" olarak nitelendirdi. Musk, bu tartışmaları sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile gündeme taşıdı.

Artan Eleştiriler ve Tepkiler

Musk, Grok'un cinsel içerikli görseller oluşturma yeteneğine ilişkin gelen tepkilerin, sansür uygulamak isteyenlerin bahaneleri olduğunu savundu. Bu açıklama, Avrupa Birliği (AB) ve Asya'daki bazı ülkelerden gelen düzenleyici tepkilerin ardından yapıldı. Söz konusu ülkelerin otoriteleri, Grok'un çocuklar da dahil olmak üzere bireylerin cinsel içerikli görüntüler oluşturma kapasitesinden endişe duymakta.

Düzenleyici Kurumların Tepkileri

Özellikle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada Grok'un müstehcen içerik üretimi için kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine X şirketinin yönetimini ifadeye çağıracağını ve bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Musk, Grok'un yasa dışı içerik üretimi için kötüye kullanılmasının, bu tür içeriklerin doğrudan yüklenmesiyle aynı sonuçları doğuracağını vurguladı.

X Yönetiminden Yeni Düzenlemeler

Tepkiler üzerine X yönetimi, 9 Ocak tarihinde Grok'un görsel üretme özelliğinin sadece ücretli abonelere sunulacağını açıkladı. Bu durum, kullanıcıların platformda güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamak adına atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. X, bu konuya dair yaptığı açıklamada, "X'te yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil olmak üzere, karşı önlem alıyoruz, bu tür içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmeler, sosyal medya platformlarının düzenlenmesi ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Musk'ın açıklamaları ve X'in yeni politikaları, kullanıcıların platform üzerindeki güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

