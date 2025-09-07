Microsoft Duyurdu: Kızıldeniz’deki Kablo Kesintileri Bulut Platformumuzu Etkiledi

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Kızıldeniz'de yaşanan deniz altı fiber kablo kesintilerinin Azure bulut platformunu olumsuz etkileyebileceğini bildirdi. Şirket, bu durumun özellikle Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde gecikmelere yol açabileceğini vurguladı. Kullanıcıların hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında detaylar aktarıldı.

Kablo Kesintileri ve Etkileri

Microsoft'un açıklamasına göre, 6 Eylül itibarıyla Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası deniz altı fiber kablonun kesilmesi, bölgede önemli bir ağ trafiği sorunu oluşturdu. Şirket, mühendislik ekiplerinin bu kesintiyi yönetmek için aktif olarak çalıştığını ve çeşitli kapasite ile trafik yönlendirme yöntemlerini devreye aldığını belirtti. Ayrıca, alternatif kapasite seçenekleri ve diğer sağlayıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Onarım Süreci ve Müşteri Etkileri

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarım sürecinin zaman alabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu süreçte, Microsoft'un hizmetlerinin etkilerinin en aza indirilmesi için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi. Kullanıcıların, bu tür kesintilere karşı alacakları önlemler ve alternatif çözümler hakkında bilgilendirileceği de vurgulandı.

Microsoft'un bu açıklamaları, bulut hizmetleri alanında yaşanan kesintilerin, özellikle küresel bağlantılar açısından ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için gerekli adımları atmaya devam ederken, benzer olayların gelecekte nasıl yönetileceği konusunda da endişeler mevcut.