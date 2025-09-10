Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji Instagram’a Ara Vermek İsteyenler Dikkat! Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram’a Ara Vermek İsteyenler Dikkat! Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram’da fazla vakit geçirmek istemeyen kullanıcılar, hesaplarını kalıcı olarak silmeden geçici süreyle dondurabiliyor. İşte adım adım Instagram hesap dondurma işlemi ve dikkat edilmesi gerekenler…

Yayınlanma
14
Instagram’a Ara Vermek İsteyenler Dikkat! Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?
Okunma Süresi: 1 dk

Sosyal medyada fazla vakit geçirmekten yorulan ya da kısa bir mola vermek isteyen kullanıcılar için Instagram hesap dondurma seçeneği hayat kurtarıyor. Hesabınızı silmeden geçici olarak kapatabileceğiniz bu özellik, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı ve takipçi listenizi güvenle saklıyor.

Hesabınızı dondurduğunuzda profiliniz ve içerikleriniz diğer kullanıcılar tarafından görünmez hale geliyor. Ancak merak etmeyin; tekrar giriş yaptığınızda hesabınız aynı kaldığı yerden geri açılıyor.

Peki, Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram web sitesine giriş yapın. (Mobil uygulamada bu seçenek bulunmuyor.)

Profilinize girip “Profili Düzenle” kısmına tıklayın.

Sayfanın altında yer alan “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğini seçin.

Dondurma sebebinizi belirtip şifrenizi girin.

“Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna basın.

Bu adımları tamamladığınızda hesabınız geçici olarak kapanır. Verileriniz silinmez; sadece gizlenir. İstediğiniz zaman tekrar giriş yaparak hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

#Instagram
#Sosyalmedya
#Hesapdondurma
#Instagramkapatma
#Geçicikapatma
#Hesapsilme
#Instagrammolası
#Verigüvenliği
#Dijitaldetoks
#Instagramrehberi
