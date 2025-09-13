Dolar
Grok'un X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Yayınlanma
14
Grok'un X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Yapay zeka robotu Grok'un X platformundaki hesabına, Türkiye'de 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Bu karar, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca alındı. Ancak, X platformunun bu engeli henüz uygulamadığı belirtiliyor.

Engelleme Süreci ve Gerekçeleri

Grok'un X hesabına getirilen erişim engeli, internet servis sağlayıcılarına iletildi. Ancak, hangi sulh ceza hâkimliğinin bu kararı verdiği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Hesabın Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirilmesi süreci henüz tamamlanmamış durumda.

Önceki Erişim Engelleri

Daha önce, Grok'un X hesabında paylaşılan 50 gönderi de benzer gerekçelerle erişime engellenmişti. Bu engelleme, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde alınan 2025/8170 sayılı kararla gerçekleştirilmişti. Engellenen gönderilerden bir kısmı, X tarafından silinirken, bazıları Türkiye'den görünmez kılındı. Bu tür engellemeler, sosyal medya platformlarının içerik denetimi çerçevesinde sıkça karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekiyor.

X platformunun Grok'un hesabına yönelik bu yeni erişim engeli, sosyal medya ve yapay zeka alanındaki düzenlemelerin artan önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle, kullanıcı güvenliği ve kamu düzeninin korunması konularında atılan adımlar, dijital platformların yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

