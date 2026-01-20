Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk

NASA, insanlığı yeniden Ay'a götürmeyi amaçlayan Artemis 2 görevinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Uzay ajansının dev roketi, tarihi misyonu için fırlatma rampasına yerleştirilerek kalkış için hazırlıklara başladı. Tüm dikkatler, şubat ayındaki kritik fırlatma tarihine çevrildi.

Roket Fırlatma Rampasına Yerleştirildi

NASA, Artemis 2 misyonu için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma rampasına taşıdı. Araç Montaj Binası'ndan (VAB) çıkarılan roket, mühendislerin yaklaşık bir buçuk yıl süren montaj çalışmalarının ardından ilk kez tam bir bütün olarak gün yüzüne çıktı. Devasa roket, mobil fırlatma platformu üzerinde yaklaşık 6,4 kilometrelik özel bir yolculuk yaptı.

Taşıma Süreci ve Zorluklar

Roketin rampaya ulaşma süreci, saatte 1,6 kilometreden daha düşük bir hızla dikkatlice ilerleyerek neredeyse 12 saatte tamamlandı. Bu süreç, roketin güvenli bir şekilde fırlatma kompleksi 39B'ye ulaşması için titizlikle planlandı. Taşıma işleminin ardından NASA, yakıtlı geri sayım simülasyonu öncesinde sistem entegrasyonu ve araç kontrollerini gerçekleştirecek.

Fırlatma Tarihleri ve Görev Detayları

NASA yetkilileri, Artemis 2 görevine yönelik kritik fırlatma provası için 2 Şubat tarihini belirlemiş durumda. Görevin başlaması için en erken tarih ise 6 Şubat olarak öne çıkıyor. Artemis 2, NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'in Orion uzay aracıyla Ay çevresinde gerçekleştireceği yaklaşık 10 günlük bir turu kapsıyor. Ancak, fırlatma tarihi, SLS'nin rampaya ulaşmasının ardından yapılacak sistem kontrollerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Olası aksaklıklar için şubat ayının sonuna kadar yedek fırlatma pencereleri oluşturulmuşken, mart ve nisan ayları da alternatif tarihler arasında yer alıyor. NASA'nın Artemis programı, Ay'a insan gönderme hedefiyle ilerlemekte ve bu misyon, uzay keşfinin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.