Apple'dan App Store’da Reklam Kararı

Apple, App Store platformundaki reklam görünürlüğünü artırma yönünde önemli bir adım atmayı planlıyor. Şirket, 2024 yılından itibaren arama sonuçlarında daha fazla reklam göstererek, reklamverenlere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu değişiklik, App Store kullanıcılarının deneyimini etkileme potansiyeli taşıyor.

Reklam Alanlarının Genişletilmesi

Apple, App Store'a entegre edeceği yeni reklam düzenlemesini duyurdu. Şu anda yalnızca bir reklam alanının bulunduğu App Store’da, bu alanın arama sonuçlarının en üst kısmında yer aldığı biliniyor. Kullanıcılar bir uygulama araması yaptığında, genellikle rakip bir uygulamanın reklamı bu alanda görüntüleniyor. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, reklamların yalnızca en üst sırada değil, arama sonuçlarının daha alt bölümlerinde de yer alması planlanıyor. Bu değişim, reklamverenler için daha fazla görünürlük sağlamayı amaçlıyor.

Reklamverenler İçin Yeni Fırsatlar

Apple, arama sonuçlarının mevcut üst alanında veya alt sıralarında gösterilecek reklamların, reklamverenlerin kampanya yapılarını değiştirmelerine ihtiyaç duymayacak şekilde düzenleneceğini belirtti. Şirket, App Store’daki uygulama indirmelerinin yaklaşık %65’inin arama işlemleri sonrasında gerçekleştiğini vurguladı. Bu yeni düzenlemenin, reklamverenler için daha geniş fırsatlar yaratacağı düşünülüyor.

Google Örneği ve Kullanıcı Deneyimi

Geçtiğimiz yıl, Google’ın Play Store’da reklam sayısını artırdığına dair gelişmeler yaşandı. Ancak bu değişiklik, bazı kullanıcılar tarafından olumsuz karşılandı ve uygulama mağazasının kullanım deneyiminin daha rahatsız edici hale geldiği yönünde eleştiriler yapıldı. Apple’ın, App Store’da uygulamayı devreye sokmayı planladığı reklam artışının kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Maps Uygulamasında Reklam Planları

Apple’ın reklam stratejisinin yalnızca App Store ile sınırlı kalmayabileceği yönünde de spekülasyonlar mevcut. Son dönemde çıkan haberler, şirketin Maps uygulamasına da reklam eklemeyi değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu planın 2024 yılında hayata geçirilmesi öngörülüyor. Ancak Apple cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor.