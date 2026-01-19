2026'da Merakla Beklenen 10 Oyun

2026 yılı, oyun dünyasında büyük heyecan ve merakla beklenen yapımlarla dolup taşacak. Yeni nesil donanımların tüm potansiyelini kullanarak geliştirilen projelerin yanı sıra, köklü oyun serilerinin dönüşü de oyuncuların ilgisini artırıyor. Özellikle Grand Theft Auto 6 gibi devasa yapımlar, beklentileri zirveye taşıyan projeler arasında yer alıyor.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6, 2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Rockstar Games'in açık dünya konusundaki tecrübesi, oyuncuların daha canlı şehirler, daha akıllı yapay zeka sistemleri ve gelişmiş hikaye anlatımı beklemelerine neden oluyor. Serinin geçmişte yarattığı kültürel etki ve her yeni oyunda sektöre yön verme alışkanlığı, GTA 6'yı daha piyasaya çıkmadan efsaneler arasına sokuyor. Bu bağlamda, oyunun planlanan tarihte çıkması, oyuncular arasında büyük bir umut oluşturuyor.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, serinin korku geleneğini modern anlatım diliyle harmanlamayı hedefleyen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Oyun, atmosferi, gerilimi ve hayatta kalma hissini ön planda tutarak Resident Evil’in köklerine dönüş mesajı veriyor. Beklenen yenilikler ve teknik gelişmelerle, Requiem'in serinin evrenini daha derin ve etkileyici bir noktaya taşıması amaçlanıyor. Bu yönüyle, sadık Resident Evil hayranları için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Crimson Desert

Crimson Desert, geniş ölçekli açık dünyası ve güçlü hikaye anlatımıyla aksiyon/RPG türünde iddialı bir konumda yer alıyor. Dinamik çatışma mekanikleri ve yüksek detay seviyesiyle oyunculara canlı bir deneyim sunmayı hedefleyen oyun, tek oyunculu yapısı ile dikkat çekiyor. Paylaşılan görüntülerdeki teknik güç, Crimson Desert'i uzun süredir beklenen projelerden biri haline getiriyor.

007 First Light

007 First Light, James Bond evrenini güncel oyun teknolojileriyle yeniden yorumlayan bir aksiyon-macera oyunu olarak öne çıkıyor. Hitman serisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan oyun, gizlilik, tempolu aksiyon ve sinematik anlatımı bir araya getirerek Bond’un ajan kimliğini merkezine almayı amaçlıyor. Yeni bir başlangıç sunma iddiası, 2026’nın en çok merak edilen projeleri arasında yer almasına katkı sağlıyor.

Atomic Heart 2

İlk oyunda öne çıkan retro-fütüristik Sovyet estetiği ve rahatsız edici atmosferiyle dikkat çeken Atomic Heart serisi, devam oyununda kapsamını daha da genişletmeyi planlıyor. Mundfish'in açıklamalarına göre, Atomic Heart 2, olayları küresel ölçekte ele alacak ve daha derin rol yapma unsurları sunacak. Gelişmiş silah özelleştirme ve serbest bir oynanış, oyuncuları Facility 3826'nın karanlık atmosferine yeniden davet edecek.

Directive 8020

Supermassive Games, sinematik korku türündeki deneyimiyle tanınırken, The Dark Pictures Anthology’nin ikinci sezonunu uzayın karanlığına taşıyor. Gelecekte geçen Directive 8020, Cassiopeia adlı uzay gemisinin mürettebatının Tau Ceti f yolculuğu sırasında gizemli ve ölümcül olaylarla karşılaşmasını konu alıyor. Stüdyonun imza niteliğindeki seçim-sonuç sistemi, klostrofobik uzay gemisi atmosferiyle birleşerek yoğun bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor.

Exodus

Mass Effect gibi unutulmaz serilerde imzası bulunan deneyimli geliştiricilerin kurduğu Archetype Entertainment’ın ilk oyunu Exodus, bilim kurgu ve RPG meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Oyuncular, insanlığın yok olmanın eşiğindeki Dünya’yı geride bırakıp tehlikelerle dolu bir galakside yeni bir yuva arayan “Gezgin” karakterini kontrol ediyor. Oyunu öne çıkaran özgün sistem ise “Zaman Genleşmesi” mekaniği. Bu mekanik, görevler sırasında ışık hızına yakın seyahatler yaptıkça, geçmişteki kısa sürelerin geride kalanlar için yıllara dönüşmesini sağlıyor.

Lords of the Fallen 2

2023’te piyasaya sürülen ve seriye taze bir başlangıç yapan Lords of the Fallen, Axiom ve Umbral adlı iki farklı dünya arasında geçiş yapabilen yapısıyla dikkat çekmişti. Geliştirici ekip, devam oyununda hikâyeyi ilk oyundan yaklaşık yüz yıl sonrasına taşıyarak sistemi daha da derinleştirmeyi amaçlıyor. Oyunculardan alınan geri bildirimlerle şekillenen Lords of the Fallen 2, daha karanlık ve tehlikeli bir evren sunmayı hedeflerken, Soulslike türünün hayranları için tatmin edici bir deneyim vadediyor.

MUDANG

MUDANG: Two Hearts, sinematik anlatımı, gizlilik ve akıcı çatışma sistemleriyle birleştirerek gelecekte bölünmüş bir Kore’de geçen duygusal bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Oyun, oyuncuları karanlık ve sert bir yolculuğa davet eden dramatik atmosferiyle dikkat çekiyor. Gerçek Kore Özel Kuvvetleri’nin taktik ve hareketlerinden ilham alan yapım, taktiksel gerçekçiliği ön planda tutarak çeşitli oynanış seçenekleri sunuyor.

Zero Paredes

Disco Elysium ile rol yapma türünde iz bırakan ZA/UM, yeni projesi ZERO PARADES ile geri dönüyor. Stüdyonun kendine özgü sanatsal dili ve psikolojik anlatımı, bu sefer casusluk temalı bir hikayede hayat buluyor. Oyuncular, geçmiş hatalarıyla yüzleşen “parlak ama lanetli” Hershel Wilk karakterini yönetecek. Alışılmış casusluk anlatılarının dışına çıkan ZERO PARADES, sıra dışı unsurlarla örüldüğü dünyasıyla dikkat çekiyor.