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Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren İBBSK sporcularını Saraçhane'deki makam odasında ağırlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına aday olduğunu belirterek' Bu şehrin olimpiyat kazanması için bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek baxına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım' dedi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren İBBSK sporcularını Saraçhane'deki makam odasında ağırlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına aday olduğunu belirterek" Bu şehrin olimpiyat kazanması için bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek baxına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım" dedi.

İBBSK SPORCULARI BULUŞMA Image 2022-04-04 at 15.52.21 (2)

Türk sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düçzenlenen avrupa Güreş Şampiyanosı7nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. madalyaların 5'i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcularından geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başkar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ile Osman Göçen Saraçhanedeki makam odasında ağırlandılar.

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BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Yoğun çalışma temposuna rağmen şampiyonadaki müsabakalarını takip etmeye çalıştığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi: " En fazla madalyanın kazanılması da değerliydi. Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı hem başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabii bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyoruz. Sadece belediyemizin, kulübün değil, diğer arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletmenizi isteriz elbette. İnşallah nice başarılara diye dilekte bulunayım" dedi. İstanbul'un 2036 olimpiyatları'na talip olduğunu iletmek üzere, Keleş ile birlikte geçtiğimiz günlerde Lozan'da Uluslararası olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach ile görüştük."

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