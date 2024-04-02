FAST sisteminde limitler yükseldi! Para transferleri ve işyeri ödemeleri için yeni limitleri keşfedin. Detaylar haberimizde...

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde 4 Nisan 2024 tarihinden itibaren para transferleri ve işyeri ödemeleri için limitler artırıldı.

FAST Sisteminde Limit Artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST para transfer sisteminin güncellenmiş limitlerini duyurdu. 4 Nisan 2024 itibarıyla, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek FAST işlemlerinde para transfer limiti 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltildi.

Yenilikçi Ödeme Sistemi: FAST

FAST, Türkiye'deki ödeme altyapısına yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Güvenilir, hızlı ve kullanıcı dostu ödeme imkanı sağlayan bu sistem, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödemelerin yanı sıra tercih edilen bir alternatif haline gelmektedir.

Limit Artışının Arka Planı

TCMB'nin yaptığı açıklamaya göre, FAST sisteminin kullanıcılarının artan talebi ve ödeme ekosisteminin değişen ihtiyaçları, limit artışının arkasındaki temel sebeplerdir. Aralık 2023'te planlanan bu güncelleme ile, para transferleri için limit 50.000 TL'den 100.000 TL'ye, işyeri ödemeleri için limit ise 100.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu güncelleme özellikle büyük tutarlı işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, nakit ve kartlı ödemelerin yanı sıra hızlı ve güvenli bir alternatif sunarak ödeme sistemlerinin çeşitliliğini artırmaktadır.