Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini %50 düzeyinde sabit tuttu. Yatırımcılar, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarının gelecekteki hareketlerini dikkatle izlemeye devam ediyor.

Geçmiş Faiz Artışları ve Beklentiler

Mart ayında TCMB, enflasyon verilerinin beklenenden kötü gelmesi nedeniyle faiz oranını 500 baz puan artırarak %45’ten %50’ye çıkarmıştı. Nisan ayında da bu oranı sabit tutmuştu. Önde gelen finans kuruluşları, Mayıs ayında faiz oranlarının değişmeyeceğini öngörmüştü. HSBC, Mart ayındaki artışın Türk lirasındaki zayıflamadan kaynaklandığını belirtmişti. Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 26 kurumun da medyan beklentisi, faiz oranlarının sabit kalacağı yönündeydi.

Enflasyonun Rolü

Türkiye'de enflasyon, ekonomik istikrarı tehdit eden en büyük sorun olmaya devam ediyor. Financial Times, Türkiye ekonomisine dair analizinde, yapılan ekonomik revizyonların enflasyonu kontrol altına alamadığını belirtti. TCMB'nin faiz kararları, yatırımcıların enflasyon karşısında nasıl bir strateji izleyeceklerini belirlemelerinde büyük öneme sahip.

TCMB'nin Son Bir Yıldaki Faiz Kararları

Mayıs: %8,50

Haziran: %15,00

Temmuz: %17,50

Ağustos: %25,00

Eylül: %30,00

Ekim: %35,00

Kasım: %40,00

Aralık: %42,50

Ocak: %45,00

Şubat: %45,00

Mart: %50,00

Nisan: %50,00