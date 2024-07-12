TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon ve Faiz Stratejileri Üzerine Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg'e verdiği röportajda, politika faizinde yapılacak adımların 2025 ve sonrasındaki enflasyon hedeflerine ulaşmak için dikkatle ayarlanması gerektiğini belirtti. Karahan, ekonomik dengeleri koruma adına temkinli yaklaşımlarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Enflasyon ve Faiz Beklentileri Üzerine Görüşler

Haziran ayında enflasyonun sekiz ay sonra ilk kez gerilemesi, TCMB’nin yüzde 50 seviyesindeki politika faizini düşürebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bu bağlamda Goldman Sachs, bu çeyrekte bir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Ancak Karahan, faiz indirimi zamanlamasına ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı ve temkinli yaklaşımlarını sürdürmeleri gerektiğini yineledi.

Enflasyon Beklentilerinde Farklılıklar

TCMB verilerine göre, 12 aylık enflasyon beklentilerinde hanehalkı ve firmalar arasında farklılıklar bulunuyor. Hanehalkı, yıl sonunda yüzde 70 civarında TÜFE beklerken, piyasa katılımcıları yüzde 42 civarında bir oran öngörüyor. Bu durum, enflasyon beklentilerindeki belirsizliği ve farklılıkları gözler önüne seriyor. Karahan, beklentilerde daha net bir iyileşme görmek istediklerini ve dezenflasyon sürecine destek beklediklerini ifade etti.

TL'nin Reel Değeri ve Politika Etkisi

Karahan, sıkı para politikasının Türk lirasında reel değer kazanımına yol açtığını belirtti. Ancak, liranın reel olarak değer kazanmasının mühendisliğini yapmadıklarını, bunun daha çok faizlerin yüksek olduğu politikanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Bu politika, lira cinsi varlıklara talebi artırarak kurun reel değerlenmesine yol açtı. Karahan, bu sürecin doğal bir sonuç olduğunu ve kontrollü bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Rezerv Artırımı ve Gelecek Planları

TCMB, rezervlerini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Karahan, rezerv pozisyonunu iyileştirme ile dezenflasyon arasında denge kurmaları gerektiğini belirtti. Dezenflasyonun aşırı likiditeden ve sermaye akımlarının yarattığı kırılganlıktan kaçınmayı gerektirdiğini söyledi. Bu nedenle, döviz yükümlülüklerini düşürmek ve yurtdışı merkez bankalarıyla yapılan mevduat anlaşmalarını gözden geçirmek istediklerini dile getirdi. Karahan, ekonomik dengelerin korunması ve sürdürülebilir büyüme için bu tür adımların önemli olduğunu vurguladı.

Faiz Politikası ve Ekonomik Dengeler

Karahan, faiz politikalarının ekonominin genel sağlığı üzerindeki etkilerini dikkatle izlediklerini belirtti. Faiz adımlarının enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir araç olduğunu vurgulayan Karahan, bu süreçte temkinli olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ekonomik belirsizliklerin azaltılması ve piyasaların güveninin sağlanması adına, faiz politikalarının dikkatli bir şekilde uygulanmasının önemine değindi.

Dezenflasyon Süreci ve Beklentiler

Dezenflasyon sürecinin, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik bir rol oynadığını belirten Karahan, bu sürecin başarılı olabilmesi için tüm paydaşların katkısının önemli olduğunu vurguladı. Karahan, enflasyon beklentilerinin yönetilmesinin ve ekonomik aktörlerin bu sürece olan güveninin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Gelecek Stratejileri ve Planlamalar

Gelecekteki stratejilerine dair de açıklamalarda bulunan Karahan, TCMB’nin önceliklerinin ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve enflasyon hedeflerine ulaşma olduğunu belirtti. Bu bağlamda, rezerv artırımı ve döviz yükümlülüklerinin azaltılması gibi adımların yanı sıra, yurtdışı merkez bankalarıyla işbirliklerinin de önemine değindi. Karahan, bu tür stratejik adımların ekonominin genel sağlığı üzerinde olumlu etkileri olacağını ifade etti.