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Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü Suudi Arabistan yönetimi tarafından da doğrulandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'ölümü' Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandı. Suudi kaynaklardan dün yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de konsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı, burada yaşanan 'arbede' sonucu öldü. Olaya ilişkin detay vermeyen Suudi yetkililerin, olaya karıştığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına aldığı öğrenild.

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı bilmecesi sürüyor. Konsolosluk binasında öldüğü Suudi kaynaklarca doğrulanan Kaşıkçı olayının ardından Suudi yönetiminde gelen adımlar dikkatle izleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulundan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 18 kişiyi gözaltına aldıklarını ve istihbarat servisini yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

SUUDİ SAVCIYA GÖRE KAÇIKÇI 'BİR YUMRUK DARBESİYLE' ÖLDÜ

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kaşıkçı ile başkonsoloslukta görüştüğü kişiler arasında bir tartışma çıktığını, Kaşıkçı'nın aldığı bir yumruk darbesiyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Suudi başsavcı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve konuyla ilgili olarak 18 Suudi vatandaşının tutuklandığını duyurdu. “Kraliyet konuya dair derin üzüntüsünü ifade ediyor” denilen açıklamada, tutuklanan kişilerin kimliği açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak, Suudi Arabistan Kraliyet Mahmekesi Danışmanı Suud el-Kahtani ile İstihbarat Şefi Yardımcısı Tümgeneral Ahmet Asiri de görevden alındı. Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuruldu.

VELİAHT PRENS İSTİHBARATIN BAŞINA GEÇECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Kraliyet İstihbarat Servisi'ni yeniden yapılandırmanın ‘acil bir ihtiyaç' olduğunu belirtti. Yeniden yapılandırma için kurulacak bakanlık komitesinin başında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olacağı bildirildi. 

Amerikan New York Times gazetesi önceki gün Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazmıştı. Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri'nin isminin verildiğini belirtmişti. Suudi Arabistan düne kadar Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü reddetmiş, konsolosluk binasından çıkmış olduğunu öne sürmüştü.

KIDEMLİ ALİMLER KONSEYİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi, Kaşıkçı olayında Kraliyet Ailesi'nin verdiği kararların, adaleti ve eşitliği sağladığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'de Kaşıkçı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı ve Kaşıklı olayı için verilen talimat ve kararları takdir ettiğini belirtti.


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