Sri Lanka’da düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi’nin (CISM) 80’inci Genel Kurulu, 142 ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede Türkiye merkezli A5 Defense Dergisi, stratejik medya partnerliği kapsamında örnek işbirliği olarak gösterildi.

Askeri diplomasi ve küresel işbirliği ön plandaydı

Etkinlik süresince barışa katkı sağlayan spor projeleri, uluslararası işbirlikleri ve kıtalararası stratejik ortaklıklar ele alındı. Gala gecesine CISM Başkanı Colonel Nilton Gomes Rolim ve CISM Genel Sekreteri Captain Roberto Recchia ev sahipliği yaptı.

Öne çıkan sunumda Captain Recchia, A5 Defense’i “örnek işbirliği modeli” olarak lanse etti. Derginin savunma iletişimindeki katkıları, stratejik yayıncılık anlayışı ve içerik kalitesi, görsellerle birlikte sunumda yer aldı.

A5 Defense uluslararası platformda dikkat çekti

CISM ile 2022’den bu yana medya işbirliği yürüten A5 Dergi, organizasyonda medya partneri olarak temsil edildi. Dergi sahibi İpek İpek, “Yayınlarımızı 142 ülkenin askeri kurumlarına ulaştırarak Türkiye’nin savunma vizyonunu dünyaya taşıyoruz” dedi.

Bu gelişme, Türkiye'nin savunma iletişiminde ulaştığı uluslararası görünürlüğü ve etkili medya temsiliyetini yansıtıyor.

“Barış için Hatırlamak” ilkesiyle anma töreni

Kongre kapsamında Sri Lanka’daki Ulusal Savaş Anıtı’nda düzenlenen törende delegasyonlar resmi üniformalarla hazır bulundu. Tören, CISM’in “Barış için Hatırlamak” ilkesini hatırlatarak askeri birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Savunma diplomasisinde medya gücü öne çıkıyor

Etkinlik, askeri sporların diplomasi aracı olarak kullanıldığı ender platformlardan biri olarak dikkat çekerken, medya partnerliklerinin bu süreçteki önemi de vurgulandı. A5 Defense’in CISM sunumuna dahil edilmesi, Türkiye’nin yumuşak güç araçlarıyla savunma sahnesinde etkinliğini artırdığını gösterdi.