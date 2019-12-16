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Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman?

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seri başı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.

 


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