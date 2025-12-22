TFF Duyurdu: Süper Lig'in İkinci Yarısının Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının programını duyurdu. 17 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan ikinci yarıda, futbolseverler önemli karşılaşmalara tanıklık edecek. İlk hafta, RAMS Başakşehir’in Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ve lider Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarla başlayacak.

İkinci Yarı Maçları ve Tarihleri

Sezonun ikinci yarısının açılış günü olan 17 Ocak 2026 Cumartesi, futbolseverler için heyecan dolu bir başlangıç sunacak. İlk maçta RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü konuk ederken, akşam saatlerinde Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu iki mücadele, ligdeki rekabetin ne denli üst düzey olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

18. Haftanın Maç Programı

18. haftada oynanacak diğer maçlar ise 18 Ocak 2026 Pazar ve 19 Ocak 2026 Pazartesi günlerine yayılacak. 18 Ocak’ta Kasımpaşa, Hesap.com Antalyaspor ile, Gençlerbirliği, Samsunspor ile ve Kocaelispor, Trabzonspor ile sahaya çıkacak. Ayrıca, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşma gerçekleştirecek. 19 Ocak’ta ise TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ile ve Göztepe, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

19. Haftanın Programında Neler Var?

19. hafta maçları 23 Ocak 2026 Cuma günü Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak. 24 Ocak Cumartesi günü Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir FK'yi ağırlayacakken, Samsunspor, Kocaelispor’u ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Galatasaray’ı konuk edecek. 25 Ocak Pazar günü ise Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ile, Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği ile ve Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Göztepe ile 26 Ocak Pazartesi akşamı karşılaşacak.

Bu program, Süper Lig takımlarının sezonun ikinci yarısında alacakları sonuçlar açısından büyük önem taşıyor. Özellikle liderlik mücadelesi veren takımların karşılaşmaları, ligdeki rekabeti artıracak unsurlar arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının performansını ve ligdeki nefes kesen maçları merakla bekliyor.