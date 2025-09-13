Dolar
41,3190 %0,44
Euro
48,5003 %0,70
Gram Altın
4.845,64 % 0,36
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Süper Lig’in En Değerli Takımları Listesi Güncellendi

Süper Lig’in En Değerli Takımları Listesi Güncellendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Süper Lig’in En Değerli Takımları Listesi Güncellendi
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig, yaz transfer dönemi boyunca dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı. 12 Eylül Cuma günü sona eren transfer döneminde, Türkiye'nin önde gelen kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek amacıyla birçok yıldız futbolcuyu bünyelerine kattı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlar, transfer faaliyetleriyle hem taraftarlarını hem de futbol camiasını heyecanlandırdı. Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Andre Onana gibi isimlerin lige katılması, Süper Lig’in rekabet gücünü artırdı.

Transferlerin Etkisi ve Takım Değerleri

Yapılan transferler sonucunda, kulüplerin kadro değerlerinde önemli artışlar gözlemlendi. Trendyol Süper Lig’de transfer dönemi sona ererken, en değerli takımların listesi de güncellendi. Bu sezon, özellikle büyük dört kulüp arasında yaşanan rekabet, takım değerlerini de etkiledi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler, yüksek bütçelerle gerçekleştirdikleri transferlerle öne çıkarken, Trabzonspor da önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirdi.

En Değerli Takımlar Listesi

Güncel verilere göre, Süper Lig'in en değerli takımları sırasıyla şu şekildedir:

10. Eyüpspor: 27.6 milyon Euro

9. Göztepe: 28.4 milyon Euro

8. Antalyaspor: 31.8 milyon Euro

7. Rizespor: 42 milyon Euro

6. Samsunspor: 43.6 milyon Euro

5. Trabzonspor: 60.4 milyon Euro

4. Başakşehir FK: 61 milyon Euro

3. Beşiktaş: 169 milyon Euro

2. Galatasaray: 298 milyon Euro

1. Fenerbahçe: 315 milyon Euro

Bu liste, kulüplerin transfer stratejileri ve piyasa değerleri açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte, bu takımların performansları ve yapacakları transferler, değerlerinin daha da değişmesine yol açabilir.

#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
#Trabzonspor
#Andre Onana
#Tammy Abraham
#Paul Onuachu
#Victor Osimhen
#Marco Asensio
Malatyalı Muhtarın Milyonluk Tespih Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor
Malatyalı Muhtarın Milyonluk Tespih Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor
#Ekonomi / 13 Eylül 2025
Nuri Şahin Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Takımlarda Oynadı? Nuri Şahin Hangi Takımın Teknik Direktörü?
Nuri Şahin Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Takımlarda Oynadı? Nuri Şahin Hangi Takımın Teknik Direktörü?
#Gündem / 13 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı
Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı
Spor
Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak
Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak
TOGG T10F Fiyatı ve Eylül 2025 Güncel Fiyat Listesi
TOGG T10F Fiyatı ve Eylül 2025 Güncel Fiyat Listesi
İlkay Gündoğan’ın Eşi Sara Gündoğan, İstanbul Mutfağını Keşfediyor
İlkay Gündoğan’ın Eşi Sara Gündoğan, İstanbul Mutfağını Keşfediyor
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Canlı Altın Fiyatları Takip: Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Canlı Altın Fiyatları Takip: Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Kılıçdaroğlu'ndan Yatak İddialarına Yalanlama: "Çirkin Bir Provokasyon"
Kılıçdaroğlu'ndan Yatak İddialarına Yalanlama: "Çirkin Bir Provokasyon"
İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan %30 Zam: 2025 Eylül Fiyatları
İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan %30 Zam: 2025 Eylül Fiyatları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft