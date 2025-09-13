Süper Lig’in En Değerli Takımları Listesi Güncellendi

Süper Lig, yaz transfer dönemi boyunca dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı. 12 Eylül Cuma günü sona eren transfer döneminde, Türkiye'nin önde gelen kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek amacıyla birçok yıldız futbolcuyu bünyelerine kattı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlar, transfer faaliyetleriyle hem taraftarlarını hem de futbol camiasını heyecanlandırdı. Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Andre Onana gibi isimlerin lige katılması, Süper Lig’in rekabet gücünü artırdı.

Transferlerin Etkisi ve Takım Değerleri

Yapılan transferler sonucunda, kulüplerin kadro değerlerinde önemli artışlar gözlemlendi. Trendyol Süper Lig’de transfer dönemi sona ererken, en değerli takımların listesi de güncellendi. Bu sezon, özellikle büyük dört kulüp arasında yaşanan rekabet, takım değerlerini de etkiledi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler, yüksek bütçelerle gerçekleştirdikleri transferlerle öne çıkarken, Trabzonspor da önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirdi.

En Değerli Takımlar Listesi

Güncel verilere göre, Süper Lig'in en değerli takımları sırasıyla şu şekildedir:

10. Eyüpspor: 27.6 milyon Euro

9. Göztepe: 28.4 milyon Euro

8. Antalyaspor: 31.8 milyon Euro

7. Rizespor: 42 milyon Euro

6. Samsunspor: 43.6 milyon Euro

5. Trabzonspor: 60.4 milyon Euro

4. Başakşehir FK: 61 milyon Euro

3. Beşiktaş: 169 milyon Euro

2. Galatasaray: 298 milyon Euro

1. Fenerbahçe: 315 milyon Euro

Bu liste, kulüplerin transfer stratejileri ve piyasa değerleri açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte, bu takımların performansları ve yapacakları transferler, değerlerinin daha da değişmesine yol açabilir.