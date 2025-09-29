Kocaelispor Taraftarından Beşiktaş Maçına Yoğun İlgi

Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş ile karşılaşmak üzere İstanbul’a hareket etti. Kocaelispor taraftarları, maç için hazırlıklarını tamamlayarak, otobüslerle yola çıktı. Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz" sözleriyle takıma olan desteklerinin altını çizdi.

Taraftarların Coşkusu Zirveye Çıktı

Maç günü öğle saatlerinde İzmit sahilinde bir araya gelen yeşil-siyahlı taraftarlar, Beşiktaş deplasmanına gitmek üzere otobüslere binmeden önce marşlar ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Kocaelispor’un güçlü taraftar grubu Hodri Meydan, bu karşılaşmada takımlarını desteklemek için yoğun bir katılım sağladı. Enver Güler, taraftarların Beşiktaş karşısında takımlarına verecekleri desteğin önemine değinerek, Kocaeli şehrinin duruşunu tüm Türkiye’ye göstereceklerini ifade etti.

Enver Güler’den Güçlü Mesaj

Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, İstanbul’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, taraftarın yoğun bir şekilde deplasmana katılacağını belirtti. Hava koşullarının maç üzerindeki etkisinin önemine vurgu yapmayan Güler, "Saat 15.00’da buradan yola çıkacağız. Takıma güveniyoruz. Tribünle biz mücadele edeceğiz. Onlar da sahada edecek. Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz. Keskin bakacağız. İnanılmaz bir mücadele göstereceğiz. Bunu herkes görecek. Sahada takımdan da aynı mücadeleyi bekliyoruz" dedi.

Kocaelispor taraftarlarının bu coşkulu bekleyişi, futbolseverler arasında merakla karşılanırken, maç günü İstanbul’daki atmosferin nasıl olacağı da merak konusu. Kocaelispor’un Beşiktaş karşısında alacağı sonuç, hem takım hem de taraftar için büyük bir öneme sahip olacak.