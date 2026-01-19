Dolar
Haberin Gündemi Spor İzmir'de Spor Yöneticiliği Eğitim Programı Başladı

İzmir'de Spor Yöneticiliği Eğitim Programı Başladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İzmir'de Spor Yöneticiliği Eğitim Programı Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir Ekonomi Üniversitesi, spor yöneticiliği alanında yeni bir eğitim programı başlatarak bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere fırsat sunuyor. Programın tanıtımı, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen "Spor Yönetiminde Profesyonel Yaklaşımlar" paneli ile yapıldı. Yetkililer, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında daha fazla başarı elde etmesi için spor yöneticiliği eğitiminin önemine dikkat çekti.

Programın Açılışı ve İlk Gündem Maddeleri

Panelde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor yöneticiliği programının Türkiye'nin spor alanındaki vizyonunu gür bir şekilde yansıttığını belirtti. Kasapoğlu, bu programın Türkiye'nin spor başarılarını artıracağına inandığını dile getirdi. Özellikle olimpiyat oyunlarının Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yapan Kasapoğlu, "Tokyo Olimpiyatları'nda elde edilen başarı, uzun bir planlama ve çalışmanın sonucudur. Bu başarıyı Los Angeles'ta da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, Türkiye'de birçok altyapı tesisinin inşa edildiğini ve bu durumun uluslararası düzeyde başarıyı artırma potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi.

Spor Yöneticiliği Eğitiminin Gerekliliği

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, spor yöneticiliği eğitiminin kulüp, sporcu ve üniversite işbirliğinin en güzel örneği olduğunu ifade etti. Sepil, ABD ve Avrupa ülkelerinde spor yöneticiliği eğitiminin yaygın olduğunu, ancak Türkiye'de bu alandaki eğitimin sınırlı kaldığını belirtti. "Spor yöneticisine en çok ihtiyaç duyan kulüp Göztepe. Futbol alanında belli bir yere gelsek de, olimpik branşlarda ciddi bir yönetici açığı yaşıyoruz." dedi.

Çocuk ve Genç Sporcu Yetiştirme Üzerine Vurgular

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, çocukların ve gençlerin daha çok futbola ilgi duyduğunu vurgulayarak, asıl meseleyi 12-13 yaşındaki çocukları spora yönlendirmek ve onları 18 yaşına kadar bu alanda tutmak olarak tanımladı. Özgener, spor yöneticiliğinin önemi üzerinde durarak, geleceğin sporcularını yetiştirmek için bu tür programların kritik olduğunu kaydetti.

Eğitim Programının Detayları

Etkinlikte, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, panelistlerin isimlerinin bulunduğu 35 numaralı milli formayı hediye etti. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin başlattığı eğitim programı, mayıs ayında tamamlanacak. Program içeriğinde 80 saat çevrimiçi ve 32 saat uygulamalı eğitim yer alacak. Eğitimler, spor dünyasında tanınmış isimler tarafından verilecek.

