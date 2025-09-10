EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague, 2026 Final Four'un Atina'da gerçekleştirileceğini duyurdu. 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında OAKA (Telekom Center Athens) Spor Salonu'nda yapılacak olan bu büyük etkinlikte, Türkiye'nin iki önemli temsilcisi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes şampiyonluk için mücadele edecek.

Atina, 19 Yıl Aradan Sonra Yine Ev Sahibi Olacak

1994 yılında açılan OAKA Spor Salonu, 2004 Yaz Olimpiyatları için yenilenen yapısıyla dikkat çekiyor. Final Four, 22 Mayıs'taki yarı finaller ve 24 Mayıs'taki final maçıyla basketbolseverlere kapılarını açacak. Yunanistan, 2007 yılından bu yana ilk kez Final Four'a ev sahipliği yapacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu durum, basketbol tutkunları için tarihi bir anlama sahip.

EuroLeague Başkanından Açıklama

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, Atina'nın seçilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Atina, köklü basketbol geleneği ve tutkulu taraftarlarıyla Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri. Yunanistan, iki büyük kulübü ve güçlü basketbol kültürüyle EuroLeague için özel bir pazar. Final Four’u yeniden Atina’ya getirmek doğal bir karar oldu" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Atina'nın basketbol dünyasındaki yerinin önemini bir kez daha vurguladı.

EuroLeague CEO'sundan Destek Mesajı

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas ise, "Atina’ya dönüş, EuroLeague’in geleneksel pazarlarıyla olan güçlü bağını pekiştiriyor. Şehrin basketbola olan bağlılığı ve tarihi, unutulmaz bir etkinlik için mükemmel bir ortam sunuyor. Yunan hükümetine ve Spor Bakanlığı’na verdikleri destek için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Bu destek, organizasyonun başarısı açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye’nin Temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes

2026 yılında Atina’da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Türkiye basketbolunu uluslararası arenada temsil edecek. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Abu Dhabi'de düzenlenen Final Four’da elde ettiği şampiyonlukla 2017’den sonra ikinci kez kupayı kazanma başarısını göstermişti. Anadolu Efes ise, 2021 ve 2022 yıllarında Ergin Ataman yönetiminde üst üste iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarı elde etti. Bu iki takımın performansı, Türk basketbolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.

EuroLeague Final Four 2026, basketbol tutkunları için heyecan verici bir etkinlik olmasının yanı sıra, Avrupa'nın basketbol kültürünü yansıtan bir organizasyon olarak da öne çıkıyor. Atina'nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek olan bu organizasyon, basketbolseverlerin yoğun ilgisini çekecek.