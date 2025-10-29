Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Dracula Open 2025 taekwondo turnuvasında Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı'nın yöneticisi olarak görev aldı. Bu prestijli turnuva, uluslararası taekwondo camiasında önemli bir yer tutuyor ve sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği bir platform sunuyor.

Türkiye'yi temsil eden Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı, turnuvada gösterdiği performansla büyük bir başarı elde etti. Her kategoride madalya mücadelesi veren milli sporcular, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Bahadır Yorgancı'nın liderliğindeki takım, hem sporcu hem de yönetim kadrosunun özverisi sayesinde önemli bir başarı hikayesi yazdı.

Bahadır Yorgancı, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından bu önemli göreve layık görülmesinin ardından, Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'na teşekkür etti. Yorgancı, "Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu'na, bu anlamlı görev için bana güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Milli Takımımızın genç ve yıldız sporcularıyla birlikte Bükreş'te ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Sporcularımızın azmi ve kararlılığıyla turnuvada büyük başarılar elde ettik," şeklinde konuştu.

Dracula Open 2025, dünya genelinden birçok sporcuların katılımıyla taekwondo sporunun gelişimine katkı sağlarken, Türkiye'nin uluslararası arenada bu tarz organizasyonlarda yer alması, genç sporcular için de önemli bir fırsat sunuyor. Bahadır Yorgancı'nın yöneticiliğinde, Türk taekwondosunun geleceği için umut verici bir tablo ortaya çıkıyor.