Sarı-Lacivertliler Zagreb Yolunda! UEFA Avrupa Ligi İlk Maç Tarihi Belli Oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor. Kurada güçlü rakiplerle eşleşen sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki ilk sınavını deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında verecek.

24 Eylül 2025 Çarşamba günü, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Maksimir Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Avrupa’daki ilk sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek hem moral kazanmak hem de grupta avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor.

Maçın yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmasa da, karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maçlık lig etabına çıkacak olan sarı-lacivertliler, grupta ilk 8’e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe taraftarı ise Zagreb deplasmanındaki kritik 90 dakikaya şimdiden kilitlenmiş durumda.

📍 Maksimir Stadyumu

🗓 24 Eylül 2025, Çarşamba

⏰ 22.00

📺 TRT 1 (bekleniyor)