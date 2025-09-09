Fenerbahçe, Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı: Domenico Tedesco

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu Jose Mourinho’nun ardından Domenico Tedesco ile doldurdu. İstanbul ekibi, Tedesco ile yapılan anlaşmayı resmen duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir. Tedesco'nun yardımcılığını, uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş olan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır," ifadelerine yer verildi.

Domenico Tedesco'nun Kariyeri

39 yaşındaki Domenico Tedesco, son olarak Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Hem İtalyan hem de Alman vatandaşlığına sahip olan Tedesco, özellikle RB Leipzig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 12 Eylül 1985'te doğan Tedesco, futbolculuk kariyerini erken sonlandırarak antrenörlük kariyerine odaklandı. UEFA Pro Lisans sahibi olan genç teknik adam, genç oyunculara şans verme konusundaki yaklaşımı ve taktiksel esnekliği ile tanınmaktadır. En çok tercih ettiği sistem ise 4-2-3-1 dizilişidir.

İlk Adımları ve Yükselişi

Tedesco, 2006 yılında ASV Aichwald altyapısında antrenörlük kariyerine başladı ve kısa süre içerisinde Almanya'nın futbol akademilerinde kendine yer buldu. 2008-2013 yılları arasında VfB Stuttgart altyapısında görev aldıktan sonra, Hoffenheim U17 ve U19 takımlarını çalıştırdı. 2017 yılında Erzgebirge Aue’nin başına geçerek sadece 11 maçta aldığı sonuçlarla takımı kümede tutmayı başardı. Bu başarılı dönem, onun Schalke 04'ün radarına girmesine zemin hazırladı.

Schalke 04 Dönemi ve Başarıları

Tedesco, Schalke’de 2017-2018 sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak takımı Bundesliga’da ikinci sıraya taşımış ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştır. O sezon Galatasaray ile aynı grupta yer alan Schalke, İstanbul'daki maçta 0-0 berabere kalırken Almanya’daki karşılaşmayı 2-0 kazanmıştır. Ancak, ertesi sezon ligde alınan kötü sonuçlar neticesinde 2019 yılında görevine son verilmiştir.

Rusya ve Almanya Maceraları

Tedesco, 2019 yılında Rusya'ya geçerek Spartak Moskova'nın teknik direktörlüğünü üstlendi ve burada 54 maçta 1.69 puan ortalaması elde etti. Aralık 2021'de yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, RB Leipzig'in başına geçti. Leipzig'de kariyerinin en büyük başarısını yaşayarak 2021/22 sezonunda Almanya Kupası'nı kazandı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de yaşadı. Leipzig’de 1.87 puan ortalaması ile başarılı bir dönem geçirmiş olsa da, 2022/23 sezonunun başlarında yollar ayrıldı.

Belçika Milli Takımı ile Başarı

Şubat 2023'te Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Tedesco, bu dönemde Belçika'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını sağladı. Ocak 2025’e kadar görevde kalan Tedesco, burada 24 maçta 1.75 puan ortalaması ile görev yaptı. Fenerbahçe'deki yeni dönemi, genç ve dinamik yapısıyla futboluna katacağı yenilikler ile dikkat çekiyor.