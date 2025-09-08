Dolar
41,2727 %0,27
Euro
48,5078 %0,47
Gram Altın
4.819,97 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte tüm detaylar.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
Okunma Süresi: 1 dk

Beşiktaş, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini yaparak Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin açıklanmasının ardından futbolseverler, milli yıldız hakkında ayrıntıları merak etmeye başladı.

Cengiz Ünder Kimdir?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1997

Doğum yeri: Balıkesir

Yaşı: 28

Cengiz Ünder, futbol kariyerine İzmir’de Bucaspor ve ardından Altınordu altyapılarında başladı. 2014 yılında profesyonel kariyerine adım atan Ünder, 2016’da Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Buradaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2017’de 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olarak yurtdışına açıldı. İtalya macerasının ardından İngiltere’de Leicester City, ardından Fransa’da Marsilya formalarını giydi. Leicester City döneminde FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

2023 yılında 15 milyon euro bonservisle Fenerbahçe’ye imza atan milli oyuncu, 2025 yazında Beşiktaş’a kiralık olarak katıldı.

Milli Takım Kariyeri

Cengiz Ünder, A Milli Takım formasını 50’den fazla maçta terletti ve 16 gol kaydetti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Hangi Mevkide Oynuyor?

Cengiz Ünder’in asıl pozisyonu sağ kanat.

Sol ayağını etkili kullanabilmesi,

Hızlı driplingleri,

Şut kabiliyeti,

onu bu bölgede fark yaratan bir oyuncu yapıyor. Bununla birlikte sol kanatta ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabiliyor.

#Cengiz Ünder Kimdir
#Cengiz Ünder Beşiktaş
#Beşiktaş Transfer Haberleri
#Cengiz Ünder Hangi Mevkide
#Cengiz Ünder Yaşı
#Milli Futbolcular
#Beşiktaş Kiralık Transfer
#Süper Lig Transfer 2025
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
#Politika / 08 Eylül 2025
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
#Genel / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Spor
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft