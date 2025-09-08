Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?

Beşiktaş, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini yaparak Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin açıklanmasının ardından futbolseverler, milli yıldız hakkında ayrıntıları merak etmeye başladı.

Cengiz Ünder Kimdir?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1997

Doğum yeri: Balıkesir

Yaşı: 28

Cengiz Ünder, futbol kariyerine İzmir’de Bucaspor ve ardından Altınordu altyapılarında başladı. 2014 yılında profesyonel kariyerine adım atan Ünder, 2016’da Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Buradaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2017’de 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olarak yurtdışına açıldı. İtalya macerasının ardından İngiltere’de Leicester City, ardından Fransa’da Marsilya formalarını giydi. Leicester City döneminde FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

2023 yılında 15 milyon euro bonservisle Fenerbahçe’ye imza atan milli oyuncu, 2025 yazında Beşiktaş’a kiralık olarak katıldı.

Milli Takım Kariyeri

Cengiz Ünder, A Milli Takım formasını 50’den fazla maçta terletti ve 16 gol kaydetti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Hangi Mevkide Oynuyor?

Cengiz Ünder’in asıl pozisyonu sağ kanat.

Sol ayağını etkili kullanabilmesi,

Hızlı driplingleri,

Şut kabiliyeti,

onu bu bölgede fark yaratan bir oyuncu yapıyor. Bununla birlikte sol kanatta ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabiliyor.