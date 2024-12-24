SPK Başkanı Gönül: Sermaye Piyasalarında Büyüme Hız Kazandı, 127 Şirket Halka Arz Edildi

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son üç yılda 127 şirketin halka arz edildiğini ve sermaye piyasalarında 7 milyon yatırımcıya ulaşıldığını açıkladı. SPK’nın finansal büyüme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları dikkat çekiyor.

Sermaye Piyasalarında Büyük Büyüme

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki büyümeye dikkat çekti. Gönül, son üç yıl içinde 127 şirketin halka arz edilerek 156 milyar TL fon sağlandığını belirtti.

Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının 7 milyona ulaştığını vurgulayan Gönül, bu sürecin Türkiye’nin finansal gücünü artırdığını ifade etti. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla borçlanma araçları ve kira sertifikası ihracının 1,6 trilyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Girişim Sermayesi ve Yatırım Fonları

Gönül, girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğünün 200 milyar TL’yi aştığını ve menkul kıymet yatırım fonlarının yönetilen varlık miktarının 3,7 trilyon TL’ye ulaştığını belirtti. Bu rakamların Türkiye’nin finansal piyasalarındaki büyümenin sürdüğünü kanıtladığını ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Finansal Okuryazarlık

SPK, finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla ülke çapında projeler başlattı. Dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen e-başvuru sistemi sayesinde son 6 ayda 2 bin başvuru elektronik ortamda alındı.

Başkan Gönül, dijitalleşmenin sermaye piyasalarına erişimi kolaylaştırdığını belirterek, özellikle küçük yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Kripto Varlıklar ve Girişim Sermayesi Düzenlemeleri

Gönül, kripto varlıklar ve girişim sermayesi fonlarına yönelik düzenlemelerin yılın en önemli projeleri arasında yer aldığını belirtti. Yatırımcı güvenliği ve piyasa düzeninin korunması için yeni mevzuatların devreye alındığını açıkladı.

Sürdürülebilir Finans ve Yeşil Projeler

Sürdürülebilir finansman alanında yapılan çalışmalara değinen Gönül, çevre dostu projelere sağlanan finansman desteğinin arttığını belirtti. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarının ihraç tutarının 350 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Gönül, sürdürülebilirlik konusunda yeni rehberlerin kısa süre içinde yayımlanacağını ve bu alanda daha fazla projeye destek verileceğini vurguladı.

Ekonomik Katkı ve Güçlü Stratejiler

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Gönül, sürdürülebilir finansman projelerinin uzun vadeli büyüme ve istikrar sağladığını ifade etti. SPK’nın hedefleri arasında, yatırımcı güvenliğini artırarak piyasa itibarını daha da yükseltmek yer alıyor.

Uluslararası İtibar Artıyor

SPK Başkanı Gönül, Türkiye’nin sermaye piyasalarının uluslararası arenada daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti. Finansal piyasaların büyümesi, Türkiye’nin küresel ölçekte güvenilir bir yatırım merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması ve sürdürülebilir finansman projelerinin desteklenmesi, Türkiye’nin finansal piyasalarının gelecekte daha da büyüyeceğini işaret ediyor.

Yatırımcı Güveni ve Ekonomik Güçlenme

SPK’nın şeffaflık ve güven odaklı çalışmaları, yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisini artırıyor. Gönül, sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıya kavuşması için regülasyonların titizlikle uygulandığını vurguladı.

SPK’nın, yenilikçi finansal ürünler ve dijital altyapılarla piyasa gücünü artırmaya devam edeceği belirtilirken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin merkezde tutulacağı ifade edildi.