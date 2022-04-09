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Sivilleri Katletmekten Vazgeçmiyor
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sivilleri Katletmekten Vazgeçmiyor

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü işgal operasyonu devam ederken, Çeşitli istihbarat kaynaklarından gelen bilgilere göre, Ruslar ele geçirdikleri yerleşimlerde sivilleri sokak köşelerinde infaz etmeyi sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü işgal operasyonu devam ederken, Çeşitli istihbarat kaynaklarından gelen bilgilere göre, Ruslar ele geçirdikleri yerleşimlerde sivilleri evlerinden alarak sokak köşelerinde infaz etmeyi sürdürüyor.

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SOKAK ORTASINDA İNFAZ EDİYORLAR

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dün Ukrayna'nın doğusunda dünyayı ayağa kaldıran bir saldırı meydana geldi. Ukrayna'nın Kramatorsk şehrinde sivillerin beklediği tren istasyonunua gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'e çıktığı açıklandı.

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İngiliz askeri istihbaratı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Cuma günü doğlu Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonuna roket saldırısnda öldürülen siviller gibi Ukraynalı sivilleri vurmaya devam ettiği bilgisine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rus operasyonları, Dombas bölgesi, Mariupol ve Mykolaiv'e odaklanmaya devam ediyor dedi ve Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir kara koridoru açma emellerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Önceki gün tren istasyonunda meydana gelen saldırıların ve Bucha'dan gelen görüntülerin ardından Rusya, sivillere saldırı iddialarını reddederken, "Canavarca bir sahtekarlık" olarak niteledi...


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