Mehmet Şimşek: Enflasyonla Mücadelede Önemli İlerleme Kaydedildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda enflasyonda kaydedilen iyileşmelere vurgu yaparak, düşüş trendinin devam ettiğini belirtti. Özellikle hizmet enflasyonunda sağlanan gerileme, enflasyonla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Enflasyon Rakamlarında Düşüş

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 47,1 olarak gerçekleşti. Şimşek, bu rakamın Mayıs ayına göre 28,4 puanlık bir düşüşe işaret ettiğini belirterek, "Yıllık mal enflasyonu, yüksek gıda fiyatlarına rağmen yüzde 40’ın altına geriledi," dedi. Bu düşüş, ekonomide istikrar sağlama çabalarının sonuç verdiğini gösteriyor.

Hizmet Enflasyonunda Son 2 Yılın En Düşük Seviyesi

Hizmet enflasyonundaki düşüş, enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kasım ayında hizmet enflasyonu aylık bazda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu, Kasım 2021’den bu yana en düşük artış oranı olarak kayıtlara geçti. Şimşek, "Hizmet enflasyonunda düşüş eğilimi devam ediyor," diyerek bu gelişmenin enflasyon katılıklarını azaltmada önemli bir ilerleme sağladığını ifade etti.

Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.



Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.



Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük… pic.twitter.com/pntdYE4wen — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 3, 2024

Gıda Enflasyonu Yüksek Kalmaya Devam Ediyor

Bakan Şimşek, gıda enflasyonunun son iki aydır yüksek seyrettiğine dikkat çekti. Ancak gıda fiyatlarındaki artışa rağmen mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşlerin, enflasyonla mücadelede olumlu bir sinyal olduğunu vurguladı. Gıda enflasyonunun düşürülmesi için ilave tedbirler alınması gerektiğini belirten Şimşek, bu alandaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İyileşen Enflasyon Beklentileri

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, fiyat katılıklarını azaltmada ve daha kalıcı bir düşüş trendi yakalamada önemli bir adım," ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadelede sağlanan bu ilerlemenin, ekonomideki genel toparlanmanın bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık

Bakan Şimşek’in açıklamaları, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve bu süreçte elde edilen başarıların ekonomik istikrar için umut verici olduğunu ortaya koyuyor. Şimşek, maliye politikalarının destekleyici rolüne vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atılacak," dedi.

Sonuç olarak, Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinde istikrar sağlama çabalarının meyvelerini verdiğini gösteriyor. Özellikle hizmet enflasyonundaki düşüş ve iyileşen beklentiler, enflasyonla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.