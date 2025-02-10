Meteoroloji Uyardı: Kar ve Fırtına Yolda, Sıcaklıklar Daha da Düşecek!

Kış mevsiminin en sert günleri yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski artarken, kıyı bölgelerde sağanak yağmur etkili olacak.

İstanbul'da Kar Yeniden Başladı

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı nihayet şehri etkisi altına aldı. Çamlıca Tepesi ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşurken, gece boyunca devam eden yağışın etkisini artıracağı belirtiliyor. Uzmanlar, İstanbul’da yer yer karla karışık yağmurun görülebileceğini, özellikle kuzey bölgelerde ve Boğaz çevresinde kar yağışının daha yoğun olacağını açıkladı.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'e Uyarı!

Meteoroloji uzmanları, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski olduğu konusunda uyarılar yapıldı.

Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi görülecek. İç Anadolu’da ise Konya, Ankara, Eskişehir ve Sivas başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve buzlanma yaşanacak.

Doğu Anadolu’da Çığ Tehlikesi!

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi artıyor. Meteoroloji, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Hakkâri gibi illerde yoğun kar yağışının ardından çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Güneydoğu’da Sağanak Yağış Bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışı yerine sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de yağışlarla birlikte ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Rüzgar ve Fırtına Yolda!

Meteoroloji, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının zaman zaman 60-80 km/saat seviyelerine ulaşabileceği ve özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Tedbirli Olunmalı!

Yetkililer, vatandaşların kar ve sağanak yağış nedeniyle trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle don ve buzlanmaya karşı önlem alınmasını tavsiye etti. Ayrıca, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde vatandaşların dik yamaçlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.