Sertab Erener, 21 Yıl Sonra Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sahne Alacak

Eurovision tarihinde Türkiye'ye tek birinciliği kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra Eurovision Şarkı Yarışması'na geri dönüyor. Erener, İstanbul'daki bir konserde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyecek olan İsveç'ten davet aldığını duyurdu ve yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

59 yaşındaki sanatçı, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek yarışmanın şov bölümünde 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini belirtti. Bu, Türkiye'nin son katılımı olan 2012'de Can Bonomo'nun 'Love Me Back' adlı şarkısıyla 7. olduğu yarışmadan sonra Türkiye'nin yeniden Eurovision sahnesine dönüşü olacak.