Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 33 yaşındaki bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Son operasyonda İlkadım ilçesinde uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir şüpheli takibe alındı.

Şüpheli valizinde uyuşturucu taşıdı

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, S.S. (33) isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve yanında taşıdığı valizde yapılan aramalarda tam 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu miktarın sokak piyasasında önemli bir karşılığı olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan zanlı emniyette

Yasal işlemler başlatılan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet birimleri, sentetik ecza hapların kimlere dağıtılmak üzere taşındığını tespit etmek amacıyla soruşturmayı derinleştirdi.

Sentetik ecza kullanımı artıyor

Uzmanlara göre, sentetik ecza olarak bilinen bu tür uyuşturucu maddeler, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Yasal ilaç formatında olması nedeniyle tehlikesi çoğu zaman fark edilmeyen bu maddeler, bağımlılık ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.