Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Kızılcahamam’da yaptığı konuşmada, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Konuşmasının merkezinde, Türkiye’nin terörle mücadelesinde geldiği nokta ve devam eden stratejik süreçler yer aldı.

“Yiğit Bulut kardeşimizi rahmetle uğurladık”

Konuşmasına kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u anarak başlayan Erdoğan, “Ağır bir rahatsızlık geçiriyordu, hastanede temkinliydi ama durumu zordu. Kaderin üstünde bir kader var. Mekânı cennet olsun” dedi.

12 askerimizin acısı yüreğimizde

Metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askeri de anan Erdoğan, “Vatan uğruna can veren kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa ve Gazze çağrısı: Mazlumların yanındayız

Erdoğan, 30. yılı anılan Srebrenitsa soykırımına da değinerek, “Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Gazze’de 22 aydır süren saldırılara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Göz göre göre süren bu insanlık dramına karşı Filistin halkının yanındayız” açıklamasını yaptı.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu: Geri dönüş yok

Konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgiliydi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi artık sadece bir temenni değil, somut bir stratejidir. Bu yolda kararlılıkla yürüyoruz.”

“İstişare, ortak akıl ve dayanışma”

Erdoğan, AK Parti’nin istişare kültürüne vurgu yaparak, “Yapıcı eleştiri yolumuzu aydınlatır. Ortak akıl feraseti güçlendirir, istişare ise bereketi artırır. AK Parti’nin başarısı, milletle kurduğu bu güçlü bağdadır” dedi.

Toplantılarda ekonomi, yerel yönetimler, güvenlik ve dış politika başlıklarında sunumlar yapılacak. Kızılcahamam kampının, partinin yeni dönem stratejisine yön vermesi bekleniyor.

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