Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 296 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Saldırılar, başkent Moskova dahil 14 farklı bölgede etkili oldu.

Moskova dahil geniş çaplı hava saldırısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna kaynaklı saldırılarda İHA’lar Moskova, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronej, İvanovo, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver ve Tula bölgelerinde etkisiz hale getirildi. Gece saatlerinde art arda devreye giren hava savunma sistemleriyle İHA'ların tümü düşürüldü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının kente herhangi bir ciddi zarar vermediğini, can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Uçuşlara geçici kısıtlama getirildi

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), birçok şehirdeki havalimanlarında uçuşlara geçici sınırlamalar getirildiğini bildirdi. Sivil havacılık yetkilileri, güvenliğin sağlanması adına hava sahasında bazı rotaların geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Bir haftada 2.331 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önceki açıklamasında Ukrayna’nın bazı Batılı ülkelerin desteğiyle saldırılarını artırdığını, sadece son yedi günde 2 bin 331 İHA’nın vurulduğunu ifade etmişti. Bakanlık, bu tarz eylemlerin "kışkırtıcı nitelikte" olduğunu ve savaşın seyrini etkileyebilecek tehditler barındırdığını vurguladı.

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İHA saldırıları hem güvenlik risklerini hem de hava trafiği üzerindeki etkisini artırmış durumda.