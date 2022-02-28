Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı

Ukraynaya karşı işgal harekatı başlatan Rusya'ya bir darbe daha geldi. Avrupa Birliği, tüm Rus bayrakları uçaklar için hava sahasını tamamen kapatıldığını duyurdu.

rusya_bazi_ulkelere_hava_sahasini_kapatti_1645951156_8692
Ukraynaya karşı işgal harekatı başlatan Rusya'ya bir darbe daha geldi. Avrupa Birliği, tüm Rus bayrakları uçaklar için hava sahasını tamamen kapatıldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Avrupa birliği'nin yeni yaptırım kararları açıklandı. Buna göre Avrupa Birliği Rus uçaklarına hava sahasının tamamen kapatıldığını bildirdi.

thumbs_b_c_ce519eaad921a5256cf9859e1c888667
Rus uçaklarına havayolu sahasının kapatılması kararını Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von Der Leyen twitter hesabından duyurdu. Karara göre Rus havayolu şirketleri toplam 27 Avrupa birliği ülkesinin hava sahasından geçemeyecek. bu ülkeler şöyle: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, almanya, Danimarka, İtalya, İrlanda, İspanya, Cyprus, Luksemburg, Letonya Litvanya, Malta, Hollanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Estonya.

TÜRKİYE VE MISIR'A SEFERLER SÜRÜYOR

Öte yandan Rus Havayolu şurketlerinin uçuşlarıı Mısır ve Türkiye'ye normal seyrinden devam ediyor. Rus havayolu şirketlerinin Mısır ve Türkiey uçuşları ise tarifedeki bazı değişiklirler ve artan uçuş süresi dışında normal seyrinde devam ediyor. Rus havacılık yetkilileri, kapalı hava sahalarından kaçınmak için uçuş notalarını ayarlıyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
-
Çok Okunanlar
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji