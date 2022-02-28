Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı



Ukraynaya karşı işgal harekatı başlatan Rusya'ya bir darbe daha geldi. Avrupa Birliği, tüm Rus bayrakları uçaklar için hava sahasını tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Avrupa birliği'nin yeni yaptırım kararları açıklandı. Buna göre Avrupa Birliği Rus uçaklarına hava sahasının tamamen kapatıldığını bildirdi.



Rus uçaklarına havayolu sahasının kapatılması kararını Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von Der Leyen twitter hesabından duyurdu. Karara göre Rus havayolu şirketleri toplam 27 Avrupa birliği ülkesinin hava sahasından geçemeyecek. bu ülkeler şöyle: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, almanya, Danimarka, İtalya, İrlanda, İspanya, Cyprus, Luksemburg, Letonya Litvanya, Malta, Hollanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Estonya.

TÜRKİYE VE MISIR'A SEFERLER SÜRÜYOR

Öte yandan Rus Havayolu şurketlerinin uçuşlarıı Mısır ve Türkiye'ye normal seyrinden devam ediyor. Rus havayolu şirketlerinin Mısır ve Türkiey uçuşları ise tarifedeki bazı değişiklirler ve artan uçuş süresi dışında normal seyrinde devam ediyor. Rus havacılık yetkilileri, kapalı hava sahalarından kaçınmak için uçuş notalarını ayarlıyor.